Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 12 Mayıs Perşembe günü 1.851 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 916 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.166 TL.

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Gram altında kurda yaşanan yükseliş sonrasında ons altında dün ABD enflasyon verisi sonrasında 1830$ seviyelerine doğru geri çekilme olsa da günü 1850$ üzerinde kapamasıyla birlikte yükseliş devam etti. 915TL seviyeleri son iki günde yükselişlerde gün yükseği olarak test edildi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 908 TL, satış 916 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 898 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü 9.162 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.483 TL, satış 1.514 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.485 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.104 TL, satış 6.166 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.051 TL. 115 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.965 TL, satış 3.025 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.970 TL. 55 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.990 TL, satış 6.051 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.941 TL. 110 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.978, satış 6.038 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.927 TL. 111 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altında kurda yaşanan yükseliş sonrasında ons altında dün ABD enflasyon verisi sonrasında 1830$ seviyelerine doğru geri çekilme olsa da günü 1850$ üzerinde kapamasıyla birlikte yükseliş devam etti. 915TL seviyeleri son iki günde yükselişlerde gün yükseği olarak test edildi.

Bugün ABD'den gelen veri akışlarını takip etmeye devam edeceğiz, Özellikle kurda yükselişin kalıcı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ons altında ise enflasyon verisi sonrası tepki yükselişi gelmesi bugünde yukarı yönlü deneme fiyatlamalarını gösteriyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 915 ve 918 TL seviyesi direnç, 911 TL ve 909 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.