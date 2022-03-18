Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 18 Mart Cuma günü 1.933 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 919 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.192 TL.

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Birkaç gündür Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ilerleme sağlanacağı beklentisiyle gerileyen altın fiyatları güvenli liman talebinin azalmasına paralel olarak haftayı Kasım sonundan bu yana en sert düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün %0.2 ekside 1,938.29 dolardan işlem görürken bu seviyelerden kapanması halinde haftalık bazda %2.4 gerilemiş olacak. ABD altın vadeli işlemleri de bugün %0.3 düşerek 1,937.30 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 911 TL, satış 919 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 940 TL. Fiyatlarda 21 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 18 Mart 2022 Cuma günü 9.197 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.489 TL, satış 1.519 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.553 TL. Fiyatlarda 34 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.130 TL, satış 6.192 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.329 TL. Fiyatlarda 137 düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.980 TL, satış 3.040 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.107 TL. Fiyatlarda 67 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.020 TL, satış 6.081 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.214 TL. Fiyatlarda 133 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.009 TL, satış 6.070 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.200 TL. Fiyatlarda 130 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Mart 2022 altın yorumları: Gram/Altın dün etkili olan alımlar ile gün içinde 925.94TL seviyesine kadar yükselirken, günü 917.58TL'den kapadı. Düşüş trend direncinin test edilmesine rağmen kırılmadığı görülürken, günü ilk saatlerinde gevşeme eğilimi dikkat çekiyor.

Gün iç grafiklerde göstergelerin zayıflıyor olması son 2 işlem gününde etkili olan tepki hareketi sonrasında satış baskısının artabileceğini gösteriyor. 922TL direncinin altında etkili olabilecek geri çekilmelerde 890 ve 880TL bandı alt destekler olarak takip edilebilir.