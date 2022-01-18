Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 18 Ocak 2022 Salı günü 1.813 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 784 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.289 TL.

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Gram altın geçen hafta dolar/TL'deki düşüşle 773 TL'ye kadar geriledikten sonra haftayı 790 TL civarında kapatmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL'nin 13,45 civarında seyretmesiyle 785 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 778 TL, satış 784 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 808 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 18 Aralık 2022 Salı günü 7.867 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1270 TL, satış 1296 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1336 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.236, satış 5.289 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.444. 155 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.546 TL, satış 2.598 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.672 TL. 74 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.143 TL, satış 5.195 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.345 TL. 150 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.133, satış 5.185 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.333 TL. 148 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın'da gün içi yükseliş denemeleri zayıf kalırken, gün %0.54 oranında değer kaybı ile 786.38 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Son günlerde yaşanan sıkışma sonrasında teknik göstergelerde zayıflama görülürken, kısa vadeli hareketlerde 795TL ilk direnç geçerliliğini koruyor.

Bu ara direncin aşılabilmesi halinde 839 ile 908 TL seviyelerini kısa vadeli üst dirençler olarak takip edilebilir. 786 ile 775TL seviyeleri ise kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.