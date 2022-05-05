Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 5 Mayıs Perşembe günü 1.892 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 904 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.082 TL.

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Altın fiyatları, Fed ekonomik resesyonu tetiklemeden enflasyonu kontrol altına almayı hedeflerken, dün Jerome Powell’ın yıl içinde büyük ve agresif faiz artırımlarının değerlendirilmediğini açıklamasının ardından %1’den fazla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %1.1 artışla 1,901.56 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %1.8 artışla 1,902.00 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 896 TL, satış 904 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 901 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü 9.041 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.463 TL, satış 1.493 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.489 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.021 TL, satış 6.082 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.069 TL. 13 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.928 TL, satış 2.987 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.979 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.910 TL, satış 5.970 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.958 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.895, satış 5.955 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.945 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Mayıs 2022 altın yorumları: Gram altında geri çekilme 885TL seviyesinde iki gün dip çalışması sonrasında sonlanarak ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte bu sabah tekrar 900TL üzerine doğru gerçekleşti. Dün Fed toplantısı sonrasında ABD dolarında yaşanan değer kaybı ile kurda geri çekilme yaşandığını görsek de ons altın yükselişi gram altını daha net bir şekilde etkilediğini söyleyebiliriz.

Bugün veri akışı nispeten sınırlı o nedenle kurda yatay hareketlerin devamını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 910 ve 915 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.