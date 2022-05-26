Altın resesyon stresine girdi

Altın, ABD’de durgunluk endişelerinin artmasıyla yükselişine ara verdi. Ancak uzmanlara göre Wall Street’te endişe duvarları büyümeye devam ederken altın gücünü koruyabilir.

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Yaşadığı düşüşlerin ardından son 5 işlem günü boyunca aralıksız yükselişini sürdüren altın fiyatları dün itibarıyla yükselişine ara verdi. Son dönemde yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmeleri altın fiyatlarını baskı altında bırakıyor. Doların uluslararası piyasalarda güç kaybetmeye başlaması son bir haftadır altın üzerindeki baskıyı hafifletmiş, spot piyasada altının ons fiyatı yeniden 1.900 dolara doğru hareketlenmişti. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma politikaları ve ABD'de durgunluk endişelerinin büyümesi sonrası azalan talep nedeniyle beş günlük yükselişini sonlandırdı. Ons altın dün en yüksek 1.868 dolar seviyesini, en düşük 1.843 dolar seviyesini gördü.

ZİRVEDEN 235 DOLAR UZAKTA

Koronavirüs salgını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yıla zayıf başlayan altın Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla zirveleri zorlamıştı. 8 Mart'ta altın 2.078 dolara kadar yükselerek yılın zirve seviyesini test etti. Ancak Fed'in yüksek enflasyona karşı kararlı davranacağının görülmesi dengelerin bir kez daha değişmesine neden oldu. Ons fiyatı martta gördüğü tarihi zirvenin yaklaşık 235 dolar altında seyrederken, yurtiçinde dolar kurundaki yükselişe paralel altının gram fiyatı ise 980 liraya kadar yükseldi.

Wall Street'te endişe büyürken değerli metal durdurulamaz

Uzmanlar risklere karşı önemli bir liman olan altının dolar karşısında büyük bir direnç sergilediğine dikkat çekiyor. “Wall Street'te endişe duvarları büyümeye devam ederken altını durdurmak mümkün olmayabilir” diyen Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “Enflasyonist baskıların sürdüğü, Çin'deki Kovid-19 durumunun büyük bir bilinmez olarak kalmaya devam ettiği ve ABD'deki şirketlerin görünümleri düşürdüğü ortamda altının destek görmeye devam edeceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.