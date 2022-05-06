Anneler Günü’nde gülün adeti 25 TL

Anneler Günü'nde vatandaşların en çok rağbet gösterdiği gülün adeti 25 TL'den satılacakken, buket fiyatları ise 100 TL olacak. Vatandaşın fiyatlardan dolayı kaktüs, saksı çiçeği gibi alternatif çiçeklere yöneldiği belirtildi.

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Bu pazar Anneler Günü. Ancak çiçek fiyatlarının geldiği seviye dudak uçuklatıyor.

Anneler Günü’nde vatandaşların en çok rağbet gösterdiği gülün adeti 25 TL'den satılacakken, saksı çiçekleri 25 TL’den başlıyor. Buket fiyatları ise 100 TL.

Çiçek satıcısı Candan Erdem, “Anneler Günü'nde en çok gül, saksı çiçeği ve buket alınıyor. Kaliteli güllerin tanesi 25 TL'den başlıyor. 15 TL'den de gül bulunuyor ama bunlara müşteriler rağbet göstermiyor. Buket fiyatları ise 100 TL'den başlayıp limitsiz bir şekilde isteğe bağlı olarak çıkabilir” dedi.

VATANDAŞ ALTERNATİF ÇİÇEKLERE YÖNELDİ

Bunların yanı sıra saksı çiçekleri ve teraryum almayı tercih edenlerin de olduğunu ifade eden Erdem, “Teraryum fiyatları 150 TL'den başlıyor, kaktüsler ise 25 TL'den başlar isteğe bağlı olarak fiyat artabilir” diye konuştu.

“Biz çiçekçiler en yoğun mesaiyi Sevgililer Günü'nde yaşıyoruz” diyen Erdem, şöyle devam etti: “Onun ardından gelen en yoğun gün ise Anneler Günü. Bu günleri Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü gibi günler takip ediyor.”

Öte yandan, son yıllarda vatandaşların güle alternatif olarak saksı çiçekleri, kaktüs, saksı çiçekleri ve teraryuma yöneldiği ifade edildi. (İHA)

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