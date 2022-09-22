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Antalya Konyaaltı’nda çok değerli kamu arazisi satılıyor

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na komşu, Antalya Limanı'nın hemen arkasında bulunan 8 bin 105 metrekare arsa Konyaaltı Belediyesi tarafından satılıyor. 170 milyon 205 bin lira tahmini bedel belirlenen arsa, 5 Ekim'de ihale edilecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:26 - 22 Eylül 2022 Güncellenme:
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Antalya Konyaaltı’nda çok değerli kamu arazisi satılıyor

Antalya’nın en gözde konumlarından birinde bulunan kamu arazisi ihaleyle satılacak. Konyaaltı Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan, limana komşu arazinin satışı için düzenlenecek ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İmar palınında ticaret alanı olarak görünen Hurma Mahallesi 9972 ada 5 parselde bulunan  8 bin 105 metrekare için 170 milyon 205 bin TL tahmini bedel hesaplandı.

5 Ekim’de kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyenler 5 milyon 106 bin TL geçici teminat yatıracak.

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