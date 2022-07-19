Apple işe alımları ve harcamalardaki artışı yavaşlatıyor

Apple gelecek yıl işe alımları ve harcamalardaki artışı yavaşlatmayı planlıyor. Teknoloji devi bu adımıyla Microsoft, Google, Tesla ve Facebook gibi şirketlere katılırken bu durum resesyon korkularını tetikledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apple ekonomideki olası sıkıntılarla baş edebilmek için gelecek yıl işe alımları ve harcamalardaki artışı yavaşlatmayı planlıyor.

Bloomberg’te yayınlanan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple bu adımı ile Meta Platforms ve Tesla gibi işe alımları yavaşlatan Amerikan şirketleri arasında girmiş olacak.

Microsoft, Amazon, Google gibi yavaşlamaya giden Silikon Vadisi devlerine Apple’ın da katılması ABD ekonomisinin resesyona gireceğine dönük endişeleri kuvvetlendirdi.

Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele etmek amacıyla 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmesi ve bu eğilimin devam edeceğine dönük işaretler piyasalardaki resesyon endişelerini yükseltmişti.

HİSSELER DÜŞTÜ

Apple hisseleri yavaşlama haberlerinin etkisiyle eksiye geçerek 1,6 düşüşle 147,6 dolarda işlem görüyor. Apple konu ile ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

Haberde söz konusu kararın şirketteki tüm birim etkilemeyeceği belirtilirken, Apple’ın hala agresif bir ürün tanıtım takvimi planladığı ifade edildi.

TEKNOLOJİ DEVLERİ FRENE BASIYOR

Geçtiğimiz haftalarda Amazon, Tesla, Google ve Microsoft gibi şirketlerin benzer şekilde yavaşlamaya gittiğine dönük haberler de piyasaları etkilemişti.

Apple, Facebook gibi şirketler şimdilik işleri daraltmaktan bahsetmezken bu şirketler şuanda sadece işe alım oranını azalttığını açıkladı. Ancak bazı şirketler daralmaya işaret eden radikal adımlar da atıyor. Microsoft, geçen hafta yeniden yapılanmanın bir parçası olarak bazı pozisyonları ortadan kaldırdığını açıkladı.

Tesla ise geçen ay yüzlerce işçiyi işten çıkardı ve California’daki Autopilot otonom sürüş tesisini kapattı. Tesla CEO’su Elon Musk daha önce, giderek sarsılan ekonomik ortamda işten çıkarmaların gerekli olacağını söylemişti.

PANDEMİDE AŞIRI BÜYÜMÜŞLERDİ, ŞİMDİ DARALIYORLAR

Pandemide aşırı büyüyen dijital yayıncı Netflix ve egzersiz ekipmanı şirketi Peloton da son aylarda işçi çıkarıyor. Netflix, Haziran ayında birkaç yüz işi çıkartırken Peloton da üretimi daraltma kararı aldı.

Facebook’un sahibi Meta ise işten çıkarmaya gitmezken bazı üst düzey yönetim harcamalarını kıstı ve akıllı saat, ev içi video cihazı gibi projelerin geliştirilmesine ara verdi.

Teknoloji devleriyle başlayan eğiliminin diğer sektörlere sıçrayıp sıçramayacağı ise merak konusu.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın 40 yıllık arkadaşı Külünk ekonomiyi ağır eleştirdi

İlginizi Çekebilir Erdoğan açıkladı: KYK borçlarına yeni düzenleme