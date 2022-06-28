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Arçelik’ten Rusya hamlesi

Arçelik, beyaz eşya üreticileri Indesit International ile Whirlpool şirketlerinin tamamını satın alacak. Şu anki satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon Euro olduğu belirtildi.

Yayınlanma: 09:58 - 28 Haziran 2022 Güncellenme:
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Arçelik’ten Rusya hamlesi

Arçelik, ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Rusya’daki üretim ve eski Sovyet ülkelerindeki satış ve pazarlama faaliyetlerini azami 220 milyon Euro’ya satın almak için anlaşma imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, gerekli izinlerin ve anlaşma koşullarının karşılanmasının ardından Arçelik, Indesit International ve Whirlpool şirketlerinin tamamını Whirlpool EMEA SpA’dan satın alacak.

Arçelik hisseleri açılışın ardından 80.65 liraya kadar yükseldikten sonra saat 10:19’da yüzde 6.41 primle 80.50 liradan işlem gördü.

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Satın alınan varlıklar arasında Rusya’nın Lipetsk kentinde yılda 2.8 milyon adet soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi yapan 2 bin 500 çalışanlı üretim tesisi de yer alıyor.

Açıklamada satın alma bedelinin çeşitli değişkenlere göre belirlendiği ifade edilerek şu anki satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon Euro olduğu belirtildi.

Arçelik’in satın aldığı şirketler Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan pazarında faaliyet gösteriyor. (REUTERS)

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