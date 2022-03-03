Art arda gelen zamların ardından EPGİS’ten KDV çağrısı

Benzin ve motorine gelen art arda zamların ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS') açıklama geldi. Hükümete KDV çağrısı yapan sendika başkanı Fesih Aktaş, "EPGİS olarak halkımızın ekonomik gücüne pozitif anlamda katkı sağlamak amacıyla akaryakıt fiyatları üzerinde yer alan 2 lira 89 kuruşluk KDV’de oranının yüzde 1 e indirilmesinin katkı sağlayacağına inanmaktayız” dedi.

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Benzin ve motorinde gelen son zamların arından EPGİS'ten KDV çağrısı geldi.

Akaryakıtta yüzde 18 olan KDV ile fiyatlar artıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığını belirten EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, şu ifadeleri kullandı;

*19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır.

*Bu verginin KDV olan kısmından 2 lirasının vatandaşa yansıyacak şekilde pompa satış fiyatlarından düşürülmesinin, kalan 89 kuruşun ise hızla kapanan akaryakıt bayileri ile dağıtım şirketlerinin toplam marjına yansıtılmasının hem vatandaş hem de iflasa sürüklenen istasyonlar için can suyu olacaktır.

“HEM VATANDAŞ HEM DE BAYİLER BİRAZ NEFES ALMALI”

Motorin fiyatları içerisinde akaryakıt bayileri ile dağıtım firmalarının brüt entegre kar marjının 1 lira 15 kuruş olduğunu belirten Aktaş; “Bu miktarın en adil olan yüzde 50-50 paylaşım modelinde dahi bayiye kalan 57,5 kuruş ile bayiler artık yaşayamamaktadır. Zira bayilerin artan akaryakıt fiyatlarında dahi kar marjı maktu olduğundan yükselişlerden nemalanması söz konu değildir. Bu mağduriyetin giderilmesi adına KDV oranının yüzde 1 e düşürülmesini talep etmekteyiz, bu oranın bir kısmının bayi karına eklenmesi ile birlikte hem vatandaş hem de bayiler az da olsa nefes alacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca bu düzenleme ile sektörün kanayan yarası olan vergisel akaryakıt kaçakçılığının da önüne geçilebileceğini ifade eden Fesih Aktaş; böylece hazineye giremeyen kazançların yönü yeniden hazineye yönlendirileceğini ve kaçakçılık faaliyetinin de gündemden düşeceğini belirtti.

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