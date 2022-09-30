‘Artan arz riskleri petrol fiyatlarındaki düşüşü yavaşlatabilir’

Reuters'ın anketine göre, petrol piyasasında artan arz riskleri petrol fiyatlarındaki düşüşü yavaşlatabilir.

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Reuters’ın düzenlediği anket petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlerin odağın resesyonun etkilerinden talep ve küresel arzın sıkılaşmasına kaymasıyla yılın son çeyreğinde ve 2023’te yavaşlayabileceğine işaret etti.

Toplam 42 ekonomist ve analistin katıldığı ankette brent ham petrolün LCOc1 2022’de ortalama 100.45 dolar, 2023’te ise 93.7 dolar ortalamadan işlem göreceği tahmininde bulundu. Ağustos ayındaki ankette sırasıyla 103.93 ve 96.67 dolarlık ortalama tahminleri yer almıştı.

Batı’nın Ukrayna’yı işgali kaynaklı Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından 120-130 dolar bandını gören brent ham petrolü şu anda kısmen de olsa doların diğer para birimleri karşısında yükselmesi ve ekonomik yavaşlama beklentileriyle 90 dolar civarında.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Dün 88,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat haftanın son işlem gününde kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 87,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,60 dolardan alıcı buldu. (REUTERS, AA)

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