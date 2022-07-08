Artan fiyatlar isyan ettirdi: Diri diri mezara sokma günü geldi

Bayram öncesi pazara inen vatandaş gördüğü fiyatlar karşısında isyan etti. Halkın artık geçinemediğini vurgulayan bir vatandaş, "Bittik vallahi billahi bittik. Diri diri mezara girme günü geldi" dedi.

Müslüm EVCİ

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Halkın artan hayat pahalılığına tepkiler sürüyor. AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da pazara inen vatandaşlar gördükleri fiyatlar sonrası isyan etti.

Seydişehir ilçesinde pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafını ziyaret eden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bir dokundu bin ah işitti.

“KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE ALIYORLAR”

Emekli maaşı yetmediği için pazarda esnaflık yaptığını söyleyen yaşlı bir adam, “Akşam bize bir lira zam veriyorlar, sabah geri alıyorlar. Kaşıkla verip keçeyle alıyorlar. Şu ortamın durumunu bak ya, yetmiyor” dedi.

“VALLAHİ BİLLAHİ BİTTİK”

Hayat pahalılığından dert yanan başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

*Boyuna çizelge yapıyorum, acaba nasıl yapalım diye. Vallahi billahi bittik ya. İşte bu kaldı. Diri diri mezar geldi. Diri diri mezara sokma günü geldi abi.

*Ben sizlere anlatıyorum derdimi. Abiler beni bilir, diri diri mezara girme günüm geldi benim. Ben herkesi sever sayarım, Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Yalnız böyle insanları görsünler. Bıktım, vallahi bıktım ya.

*Şu elimdeki 5 lira, bu 10 lira olursa alamazsam nasıl yapacağım? Hastayım. İŞ-KUR'a gidiyorsun ‘senin yaşın başın geçmiş' diyorlar. Nasıl yaşım başım geçmiş. Kazma küreğimi alır, vururum. Emekli de olurum ama olamıyorum 70 bin lira ne demek ya. 70 bin Türk lirası ya. Nasıl ödeyeceğim ben? Boğazımı zor geçindiriyorum.

“VATANDAŞLARIMIZ ZAMLARIN ALTIDA EZİLMİŞ DURUMDA”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan İYİ Partili Yokuş, “Kurban Bayramı öncesi vatandaşımızı ziyaret ettik ve sorunlarını dinledik. Alım gücü düşen vatandaşımız bayrama buruk giriyor. AKP iktidarı vatandaşımızın bayramda da ağzının tadını bozdu. Vatandaşlarımız zamların altında ezilmiş durumda. Vatandaşlarımız bayram sofrası bile kuramaz durumda. Emeklilerimiz bayramda torununa harçlık veremez durumda. Babalar çocuklarına kıyafet alamaz durumda. Kurban pazarlarında üretici de tüketici de dertli. İbadet bile lüks oldu” dedi.

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