‘Artık geçinemiyoruz! Çünkü hayat çok pahalı’

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık çalışanlarının en büyük sorununun aldıkları maaşlar olduğunu söyledi. Köksal, "Aldığımız maaşla geçinme şansımız çok zor hale geldi, artık geçinemiyoruz. Çünkü hayat çok pahalı. Yeni atanan arkadaşlar kan alıyor" dedi.

Kemal ATLAN

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Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık çalışanlarının yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının yorgun bir pandemiden çıktığını fakat haklarının savunulmadığını ifade eden Köksal, en çok bedel ödeyen kesimin sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

“SAĞLIK BAKANI ÇALIŞANLARI İKİYE BÖLDÜ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık çalışanlarının ikiye bölündüğünü ifade eden Köksal, “Sayın bakanımız tarafından ikiye bölündük. Sosyal medyada beyaz reform diye bir şey yayınlanıyor. Beyaz reform; kafadan ayrıştırıcı bir reform. Genel merkez izin verirse Eskişehir'de yayınlanan pakete dava açmayı düşünüyoruz. Çünkü sadece tek meslek grubunun mutlu olduğu 39 meslek dalının unutulduğu, sadece belli bir şartta hekimleri ele aldığı, birçok meslek grubu unutularak bu reformda yer verilmedi. Biz sağlık çalışanları olarak sadece tek maaş istiyoruz. Sağlık bakanının açıklamasında taban, tavan, ek, teşvik maaşı olarak 4 maaş açıkladı. Bu çalışanları yarış atı gibi koşturtup size vereceğimiz bir hedef var deyip para verilmesi ile sağlık hizmeti sunulmaz. Böyle yapmaya devam ederse sağlık sektörünü itibarsızlaştırır ve halkla aramızı açar” dedi.

“GEÇİNEMİYORUZ”

Sağlık çalışanlarının yüksek enflasyonun altında ezildiğini ve aldıkları paranın bir şey ifade etmediğini belirten Köksal şunları söyledi:

“Sağlık bakanının beyaz reformda açıkladığı aylık 1 milyonluk ailede sadece 100 bin kişiyi kapsadığı bir reformdur. 900 bin kişi 200-400 TL arasında teşvik alacak. Bugün 200 lira ile kahvaltı bile yapılmıyor. Artık geçinemiyoruz. Bizlerin sıkıntıları düzgünce dile getirilmiyor. Pandemi sürecinde almadığımız ücretler üzerinden paragöz ilan edildik. Çünkü hayat çok pahalı. Yeni atanan arkadaşlar kan alıyor. Kira fiyatları yüksek. Bu kiralarla nasıl ay sonunu getirecek devlet memuru. Yeni atanan arkadaşlar kan ağlıyor. Biz devlet memurları olarak devletimizin güçlü, kazanan, refah düzeyine ortak olmak isteriz. Sağlık-Sen Eskişehir olarak biz her zaman inandığımız doğruları söylüyoruz.”

“MUTSUZ OLAN BİR SAĞLIK ÇALIŞANI MUTLU HİZMET VEREMEZ”

“Binaları, tesisatı yeniliyorsunuz, metrekareyi arttırıyorsunuz ama içerde sağlık çalışanını arttırmıyorsunuz” diye isyanda bulunan Köksal, “Hastane, yemek, metrekare mükemmel ama hemşire yetmiyor. Çünkü 50 hastaya 1-2 hemşire bakıyor. İdarecilerimiz son dönemde çalışanlarla ilgili ani kararlar alıyor. Sağlık çalışanının çocuğu var mı, yarın ne yapacak işine gelebilecek mi diye soran yok. Mutsuz olan bir sağlık çalışanı mutlu hizmet veremez. Çok kötü durumdayız. Ve 2023 herkesin dava, beka dediği seçimde bürokratların keyfi uygulama yasası sağlık çalışanlarını AK Partiye karşı taraf yapmıştır” ifadelerini kullandı.

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