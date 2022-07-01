Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022’nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu.

“İŞÇİNİN GÜNLÜK ASGARİ ÜCRETİ 215 LİRA”

Asgari ücret kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan kararda şöyle denildi:

* “22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29/06/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01/07/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) iki yüz on beş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete'de yayımlanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.”

“İŞÇİLERİMİZİN GELİR KAYIPLARINI TELAFİ ETMEK ÜZERE İYİLEŞTİRME KARARI”

Karardaki ‘gerekçe’ bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:

* “Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

* Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

* Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.

* Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.”

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