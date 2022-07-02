Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı ne kadar?

Asgari ücret, 2022 yılının ikinci yarısında ne kadar olacak, belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısının ardından, asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 7 bin 603 lira oldu.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret ara zam rakamlarını açıkladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 5 bin 500 TL oldu. İşçi başına devletin işverenlere 100 lira destek vereceği de açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500 TL oldu. Asgari ücret zam oranı yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Böylece 4 bin 253 liralık asgari ücrete 1247 lira ara zam yapıldı. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu.

Türk – İş'in basın mensupları ile paylaştığı tabloya göre asgari ücrete gelen net artış yüzde 29,32 oldu. Günlük net yevmiye ise 183 lira oldu. Net saatlik ücret de 24,45 liraya çıktı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Öte yandan, Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL'ye yükselmişti.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.

Açıklanan yeni asgari ücret, açlık sınırının altında kalmış oldu.

TÜRK-İŞ AÇLIK SINIRINA İŞARET ETMİŞTİ



Türk-İş Başkanı Ergun Atalay komisyonun ilk toplantısında, “Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi” demişti.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada “Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik” bilgisini paylaşmıştı.

ASGARİ ÜCRETİ ERDOĞAN DUYURDU

Erdoğan, yeni asgari ücret basın toplantısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi kurduğu programı yürütmektedir. Yeni durumun en somut olumsuz durumunu kurdaki ve enflasyondaki olumsuzlukla yaşadık. Esasen enflasyon tüm dünyanın öncelikli sorunudur.

Bizim kendi alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak insanların hayatlarına etkisi aynıdır. Bu anlayışla, asıl dikkatimizi ve önceliğimiz kendi vatandaşlarımızın sorunlarına verdik.

Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın başından beri tüm taraflarla diyaloğu, barışa katkı vermeyi hedefleyen bir ülke olduk. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışlarını asla görmezden gelmedik.

Çalışanlarımız başta olmak üzere pek çok tedbiri gündeme aldık, almaya devam ediyoruz. Çarkların durmasına , istihdamın gerilmesine izin vermedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızı ürünüdür.

Engellisinden yaşlısına kimsesizine kadar tüm dezavantajlı grupların üzerine titriyoruz. Bir diğer amacımız hayat pahalılığı karşısında enflasyona karşı desteklemektir.

DEVLET 100 LİRA DESTEK VERECEK

Asgari ücret tespit komisyonumuzun takdire şayan çalışmalarıyla yüzde 50 gibi önemli bir artış yapıldı. Bunun getirdiği yükün tamamını da işverenin üzerine yıkmadık. Aralık-Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışın yetersiz kalmasına yol açtığını tespit ettik.

Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin kayıplarını telafi etmeyi uygun gördük. Komisyonu toplantıya çağırdık.

Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında ara artış yapıyoruz. Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir.

‘ASIL DÜZENLEME YILBAŞINDA'

Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Asıl asgari ücret yılbaşında gerçekleşecek.

Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir.”