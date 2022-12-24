Asgari ücret net, brüt ne kadar? Asgari ücret ara zam olacak mı?

Asgari ücret 8,507 TL olarak belirlenirken, bir önceki yılların aksine karara imza atmayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ücretin geçim şartlarını karşılamadığını söyledi. Asgari ücret 2023'te brüt 10 bin 8 lira, işverene toplam maliyeti ise 11 bin 759 TL'ye yükseldi. Asgari ücrete ara zam için konuşan Bakan Bilgin, "Olağan dışı şeyler olursa bu şartlarda devreye girer. Geçen sene nasıl temmuzda müdahale ettik, aynı şekilde" dedi.

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Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 50’nin üzerindeki zam oranına rağmen asgari ücret, 6. ay gelmeden enflasyon etkisiyle adeta buhar olmuştu. Bu yılda benzer bir tablonun yaşanmasından endişe duyan vatandaşlar asgari ücretin belli olmasının ardından, ilerleyen aylarda da bir zam da gelir mi merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, olası bir durumda asgari ücrete ara zam yapılabileceği mesajı verdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını belirten Erdoğan, “2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 506 TL'dir” dedi.

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2023’te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın patrona aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 TL'ye yükseldi. Brüt asgari ücret 10 bin 8 TL, net asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Net asgari ücret, bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi. İşverene verilecek asgari ücret desteği 100 liradan 250 liraya yükseltildi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin, “Asgari ücrete ikinci bir zam gelebilir mi?” sorusunu da şu şekilde yanıtladı:

“Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteği var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ‘Tedirgin olmayın, endişe etmeyin, önümüzdeki yıl sonu itibarıyla yüzde 20'leri göreceğiz enflasyonda.' ama bütün şartlar farklılaştı, olağan dışı şeyler oldu. Bir yıl önce savaş, iki yıl önce pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağan dışı şeyler olursa bu şartlarda devreye girer. Yoksa enflasyonun üstünde, bizi yıl sonuna kadar götürecek bir asgari ücret belirledik ama o açık, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi o açık. Geçen sene nasıl temmuzda müdahale ettik, aynı şekilde.”

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ORANI

Yıl Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret