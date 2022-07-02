Asgari ücret zammı alım gücünü nasıl etkiledi?

Asgari ücrete dün ara zam yapıldı ve 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Peki, gıda ve enerji fiyatları karşısında asgari ücretin alım gücü ocak ayından bu yana nasıl değişti? Asgari ücrete yapılan bin 247 liralık zam alım gücünü değiştirdi mi? İşte cevabı...

Sozcu.com.tr

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Asgari ücret yapılan ara zam sonrasında 1 Temmuz 2022'den itibaren yaklaşık yüzde 30’luk artışla 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya yükseldi.

Ancak hayat pahalılığının giderek artması üzerine asgari ücretin alım gücü sene başından bu yana hızla düştü.

SÖZCÜ’nün Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) her ay açıkladığı verilerden hareketle hazırladığı tabloya göre, yeni asgari ücret ile bugün markete gidilse birçok ürün ocak ayına göre daha az alınıyor.

Asgari ücret zammı sonrası alım miktarı artan ürünler ise mevsimsel etkilerden dolayı üretimi bollaşan domates, salatalık gibi sebzeler…

İşte asgari ücretlinin yılbaşından bu yana alım gücünde yaşanan değişim:

DAHA AZ YAKIT ALINIYOR

1 Ocak 2022'de bir aylık net asgari ücret ile 333 litre motorin veya 329 litre benzin alınırken zamlı yeni asgari ücretle bu miktarlar 1 Temmuz 2022 itibariyle 206 ve 202 litreye düştü. Asgari ücrete yüzde 29 zam gelmesine rağmen asgari ücretli 6 ay öncesine göre yüzde 38 daha az motorin satın alabiliyor.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Yeni asgari ücret brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500 TL oldu. Asgari ücret zam oranı yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Böylece 4 bin 253 liralık asgari ücrete 1247 lira ara zam yapıldı. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu.

Türk – İş'in basın mensupları ile paylaştığı tabloya göre asgari ücrete gelen net artış yüzde 29,32 oldu. Günlük net yevmiye ise 183 lira oldu. Net saatlik ücret de 24,45 liraya çıktı.



Öte yandan, Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL'ye yükselmişti.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.

Açıklanan yeni asgari ücret, açlık sınırının altında kalmış oldu.

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