Asgari ücret zammı için kritik toplantı! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret toplantısı bugün saat 14:00'da gerçekleştirilecek. Asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) davet etti. Asgari ücret zammı için TÜRK-İŞ yüzde 40 zam ile masaya oturacak.

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Yılın ilk altı ayında enflasyon uçuşa geçerken, asgari ücret ise günden güne eriyor. Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaş asgari ücret zammı beklerken, geçtiğimiz haftalarda yıl sonunu gösteren hükümet, zam için olumlu yaklaşmak durumunda kaldı. Asgari ücret toplantısı için kritik gün, bugün olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

Asgari ücret toplantısı için bugün saat 14.00'te işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Asgari ücret komisyonuna işçiyi temsilen katılan Türk-İş, 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilmesi talebiyle masaya oturma kararı aldı. 6 aylık enflasyonun yüzde 40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda talep edeceği ‘ara zam’ oranını SÖZCÜ’ye açıkladı. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 40 civarı gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çeken Atalay, “6 aylık enflasyon ne kadar olursa biz gerçekleşen o enflasyon kaybının asgari ücrete aynen yansıtılmasını istiyoruz” dedi.

‘HÜKÜMET VE İŞVERENLERİN AKLINDAKİ: 5 BİN TL'

Türk-İş'in bugün açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırı, haziranda 6 bin 391 TL'ye yükseldi. Kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise haziranda 20 bin 818 TL'ye çıktı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, “Siyasi çevrelerden ve kulislerden, hükümetin ve işverenlerin kafasındaki yeni asgari ücret tutarının 5 bin TL olduğunu duyuyoruz. Resmi enflasyon bile yüzde 73,5” dedi.

“Bizim konfederasyonumuzun hesapladığı açlık sınırı haziranda 6 bin 779 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 140 TL'ye ulaştı” diyen Balık, “Belirlenecek asgari ücret de en az 6 bin 779 TL-7 bin TL aralığında olmalı” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği asgari ücret zammı konusunda açıklama yaptı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışlarınyetersiz kalmasına yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir.

* İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekçileri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Asgari ücrette yapılacak olan ara zamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Çarşamba günü toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

İşçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

EMEKLİ AYLIĞI 1.843 LİRAYA DÜŞTÜ

En düşük memur emeklisinin alım gücü 1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının alım gücü ise 1.843 liraya geriledi. Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 liraya ulaştı.