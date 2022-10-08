Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için Nebati’den açıklama

Asgari ücret yükselen enflasyon ve döviz kuru nedeniyle adeta buhar oldu. Vatandaşlar 2023 yılı asgari ücret zammı için bekleyişe geçerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücret zam oranı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Nebati, "Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak" dedi.

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Çalışan kişinin beslenme, barınma, ısınma, giyinme ve ulaşım gibi başlıca gereklilikleri yerine getirebileceği, emeği karşılığında verilen en düşük ücret olan asgari ücret, ardı ardına gelen zamlar sonrasında alım gücü adeta dibi gördü. Asgari ücrete zam beklentileri tavan yaparken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı televizyon programında asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Nebati, şunları söyledi:

* 2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak.

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgin, “Önümüzdeki aralık ayında asgari ücreti yeniden değerlendireceğiz. Geçici işçi sorununu çözeceğiz. EYT ile ilgili çalışmalarımızı tamamlayınca paylaşacağız” dedi.