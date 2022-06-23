Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam oranını açıkladı…

Asgari ücret zammı, asgari ücretle çalışanların yanı sıra her kesimden çalışanın alacağı zammı hesaplamada değerlendirildiği için merakla bekleniyor. Asgari ücrete zam kararının ne olacağı belirsizliğini korurken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek." dedi.

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Her yıl bir kez belirlenen asgari ücretin bu yıl ara zam ile ikinci kez artırılması gündemdeki yerini koruyor. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, “Memur emeklileri dahil olmak üzere çalışanlarımıza enflasyon farkını da üzerine koyarak herhalde yüzde 40 oranında bir artışın, (biraz az olabilir biraz çok olabilir) olacağını öngörüyorum” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretle ilgili Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım” dedi.

“YÜZDE 40 CİVARINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR”

Kurtulmuş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

*İmkanlar dahilinde halkın sorunlarını çözmek hükümetin hem vazifesidir hem de siyasi önceliğidir. Burada memur emeklileri dahil olmak üzere çalışanlarımıza enflasyon farkını da üzerine koyarak herhalde yüzde 40 oranında bir artışın, (biraz az olabilir biraz çok olabilir) olacağını öngörüyorum.

*Bunu açıklamak bakanlığa düşer, onların görevi. İlgili bakanlarımız, ülkemizde çok geniş bir asgari ücret komisyonu var, onlar bir araya gelir. Bir kaç seçenek var, bunlar gerekli çalışmaları yapıp sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceklerdir.

*Nasıl ki geçen sene asgari ücrete gelen zam halk tarafından ‘adil oldu' denilecek şekilde olduysa biz bunu temmuzda da göreceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

EMEKLİ AYLIĞI 1.843 LİRAYA DÜŞTÜ

En düşük memur emeklisinin alım gücü 1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının alım gücü ise 1.843 liraya geriledi. Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 liraya ulaştı.

TÜRK İŞ BAŞKANI VE ERDOĞAN ARASINDA ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştiren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı;

“ÇALIŞMA YAPILIYOR”

*2 gün evvel randevu istedik. Çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili bugün kendisiyle konuşma imkanı bulduk. Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT var. Her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk.

*Sayın cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde çalışma bakanıyla, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini (söyledi).

*Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu A'dan Z'ye anlattık.

*Cumhurbaşkanı, “Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz. Size de kamuoyuna da bilgi vereceğiz” dediler. Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk.

“ŞARTLAR ÖYLE GETİRDİ Kİ, BIRAKIN ARALIK AYINI HAZİRANDA ALIM GÜCÜ KAYBOLDU”

Vatandaşın alım gücünün düşmesine ve asgari ücrette artış görüşmelerinin şimdiden başlamasına dikkat çeken Atalay, “Bugüne kadar biz aralık ayının dışında asgari ücreti toplamadık. Şartlar öyle getirdi ki, bırakın aralık ayını, haziranı bile bulduğunda insanlar alım gücünü kaybetti” dedi.

“ERDOĞAN ‘BEN HER ŞEYİN FARKINDAYIM’ DEDİ”

Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Atalay, “Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ‘Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum’ dedi. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMU MEMNUN EDECEK BİR ŞEY OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Asgari ücret miktarıyla ilgili de Atalay, “Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin de söylerim ama öyle değil. Söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenlerin büyük bölümü asgari ücretin artmasını istemiyor. Asgari ücret artsın ama artan tarafını devlet karşılasın' diyorlar. İşin kolay yanı o. Biz burada insanların cebine ne girecek ona bakıyoruz. Bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.