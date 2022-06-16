Asgari ücret zammı ne zaman olacak, zam gelecek mi? Asgari ücrete zam için tarih verdi…

Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı 6 bin TL’yi, yoksulluk sınırı da 19 bin 602 TL’yi aşmasına rağmen milyonlarca vatandaş aylık 4 bin 253 TL’lik asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. Enflasyon yükseldikçe, asgari ücret zammı beklentisi de artıyor. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması ve asgari ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor. Öncelikli perspektifimiz, temmuz ayı ile geniş bir kitlenin, sabit gelirli bir kitlenin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır" dedi.

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Asgari ücret zammı için geçtiğimiz günlerde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI?

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programından gündeme dair soruları yanıtladı.

Temmuz ayında asgari ücrette artış yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı;

*Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin ciddi bir şekilde pahalanmış olmasıdır. Bunların yanı sıra üçüncü temel alan da burası. Dolayısıyla bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzen sağlamak ama diğer taraftan da bu süre içerisinde vatandaşların alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almak durumundayız.

*Geçtiğimiz yılbaşında sağlanan asgari ücretteki artış, devletin Hazine ve Maliye Bakanlığı ayağında aldığı vergilerden vazgeçerek vatandaşlarımıza doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarına yüzde 80 civarında hükümetin destek vermiş olması gibi bütün bu adımlar, vatandaşımızın alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

*Bunların içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Bununla ilgili temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması ve asgari ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor.

*Öncelikli perspektifimiz, temmuz ayı ile geniş bir kitlenin, sabit gelirli bir kitlenin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır. Nasıl fiyatlar seviyesi yukarı çıktıysa ücretler seviyesini de yukarı çıkaracak ve böylece vatandaşımızın fiyatlar altında, enflasyon altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konacaktır.

BAKAN’DAN ASGARİ ÜCRET SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam konusunda “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam konusunda “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.