Asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret zammı toplantısı ne zaman?

Asgari ücret toplantısı için işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5'er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon ek zam için bir araya geliyor. Asgari ücret zammı 2022 itibariyle yüzde 50 zamlanmıştı ancak yükselen enflasyon ve döviz kuru nedeniyle yapılan zam adeta buhar oldu. Asgari ücret zammı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim." dedi.

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2022 yılının 2. yarısında geçerli olacak olan asgari ücreti belirlemek için işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5’er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon toplanacak. Asgari ücret yalnızca asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Asgari ücret alt limit olduğu için tüm çalışanlar az ya da çok asgari ücretten etkileniyor. Bunun yanı sıra, işsizlik maaşı bağlananlar, 65 yaş aylığı alanlar, herhangi bir işte çalışmadıkları için Genel Sağlık Sigortası GSS) primini kendi ödeyenler, isteğe bağlı sigortalılar, erken emekli olmak için borçlanma yapmak isteyenler, sosyal güvenlik primi ödeyen işverenler ve Bağ-Kur’lular ile bireysel emeklilik sistemine (BES) para yatıranlar yeni belirlenecek asgari ücretten doğrudan etkileniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği asgari ücret zammı konusunda açıklama yaptı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışlarınyetersiz kalmasına yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir.

* İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekçileri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Asgari ücrette yapılacak olan ara zamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Çarşamba günü toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

EMEKLİ AYLIĞI 1.843 LİRAYA DÜŞTÜ

En düşük memur emeklisinin alım gücü 1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının alım gücü ise 1.843 liraya geriledi. Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 liraya ulaştı.