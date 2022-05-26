Asgari ücret zammı Temmuz ayında olacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olur?

Yılın ilk beş ayı geride kalırken, vatandaşın alım gücü de her geçen gün düşüyor. Geçim sıkıntısı büyürken, beraberinde asgari ücret zammı tartışmalarını başlattı. Memur ve emeklilerin her yıl aldığı Temmuz zammı, 2022 yılında asgari ücret için de gündeme geldi. Eğer enflasyon farkı asgari ücret için de verilirse, asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek.

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Asgari ücrete zam milyonlarca çalışan tarafından talep ediliyor. Her kesimden çalışanların alacağı zammı hesaplamada asgari ücret zam oranı değerlendirilebiliyor bu nedenle asgari ücretten yukarıda maaş alanlarda kararı merakla bekliyor. Bu yıl emekli ve memurlara uygulanan temmuz zammı ile beraber ara zam yapılması gündemde. Rakamlar netleşmeye başladı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Her yıl bir kez belirlenen asgari ücretin bu yıl ara zam ile ikinci kez artırılması gündemde. Asgari ücrete, memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammı paralelinde ‘enflasyon farkı’ ödenmesinin masada olduğu belirtildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen ‘Asgari ücrete ara zam yapılacak mı’ sorusuna cevap verdi. Çelik, asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı konusunda yaptığı açıklamada asgari ücretliyi umutlandıran şu ifadeleri kullandı: “Emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.”

YÜZDE 31 ZAM CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31.71 olarak dikkat çekti. Bu rakamla beraber emekli zammı için şimdiden yüzde 31.71 zam oranı kesinleşmiş oldu. Yani bundan sonraki 2 ayda enflasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu rakamı maaşlarına yansımış bir şekilde görecek. Merkez Bankası mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3.97 olurken, haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2.97 oldu. Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak.

ÇALIŞMALAR VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı. Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 5.997 LİRAYA YÜKSELİR

Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması gerekmediği belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda ‘Enflasyon farkı’ formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek. Ancak temmuz zammı gerçekleşirse; aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.