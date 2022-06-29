Asgari ücrete ek zam için komisyon toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik ara zam toplantısı başladı. Zam miktarı ne olacak, işverene hangi destekler sağlanacak? Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunda.

Sozcu.com.tr

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kritik ara zam toplantısı başlıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışan asgari ücrette gerçekleşecek artışı bekliyor.

İşçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilcinin katılacağı komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi ve toplantı öncesi açıklama yapılıyor.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız” derken; Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Ocakta güzel bir zam yapıldı ama üç ay sonra bu zam özellikle yüksek gıda enflasyonu nedeniyle eridi. Dar ve sabit gelirliler, emekliler, çalışanlar en büyük sıkıntıyı çeken kesimler” dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, “Hem vatandaşımızı koruyan hem tüm işletmelerimizi koruyan dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Yapılacak ara zam oranını ise, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi dönüşü açıklaması bekleniyor.

İŞÇİ EN AZ YÜZDE 40 ZAM, İŞVEREN İSE PRİM DESTEĞİ

SÖZCÜ’ye konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilmesi talebiyle masaya oturma kararı aldığını söylemişti.

Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 40 civarı gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çeken Atalay, “6 aylık enflasyon ne kadar olursa biz gerçekleşen o enflasyon kaybının asgari ücrete aynen yansıtılmasını istiyoruz” dedi.

İşverenler ise prim desteği talep ediyor.

SENDİKALARIN TALEPLERİ

Dün sozcu.com.tr'ye konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık ise, belirlenecek yeni asgari ücretin 6 bin 780-7 bin TL'nin altında kalmaması gerektiğini söylemişti.

Siyasi çevrelerden ve kulislerden, hükümetin ve işverenlerin kafasındaki yeni asgari ücret tutarının 5 bin TL olduğunu duyduklarını anlatan Balık, buna “Resmi enflasyon bile yüzde 73,5” diyerek tepki göstermişti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı (haziran ayı için 20 bin 818 TL) girebilmeli. Aksi halde, yapılacak kısmi iyileştirmeler yüksek enflasyon karşısındaki kayıpları gidermeye yetmeyecektir” demişti.

AÇLIK SINIRI BİLE 6 BİN 500 TL’YE DAYANDI

Öte yandan, Türk-İş’in dün açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, haziran ayı için 6 bin 391 TL’yi aşmıştı.

Dört kişilik bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, haziranda rekor seviyeye çıkarak 20 bin 818 TL olmuştu.

Türk-İş verilerine göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 8 bin 313 TL oldu.

YILIN İKİNCİ AYINDA ERİMİŞTİ

Öte yandan, 2022 asgari ücreti net 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti. Bunun işverene toplam maliyeti ise, bir işçi için 5 bin 879 TL seviyesinde.

Mevcut asgari ücret, yılın henüz ikinci ayında açlık sınırının altında kalmıştı.

Haziran ayına gelindiğinde ise açlık sınırı, mevcut asgari ücretin yüzde 50,3; yoksulluk sınırı ise mevcut asgari ücretin yüzde 389,5 oranında üzerinde yer alıyor.

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