Asgari ücrete ek zam olacak mı?

Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı 6 bin TL'yi, yoksulluk sınırı da 19 bin 602 TL'yi aşmasına rağmen milyonlarca vatandaş aylık 4 bin 253 TL'lik asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. Asgari ücret komisyonunda işçiyi temsil eden Türk-İş'ten ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gamze BAL

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Asgari ücret yılın ikinci ayında açlık sınırının altında kaldı ama halen asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Hükümet tarafında ara zamma yeşil ışık yakan açıklamalar gelse de kapıyı tamamen kapatan söylemler de mevcut. Asgari ücret komisyonunda işçiyi temsil eden Türk-İş de bu konuda sessiz.

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam öncesi asgari ücretlinin de ara zam talebini sendikalara sorduk.

Asgari ücret komisyonunda yer alan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat’ın “İnsanlar bekliyor farkındayız ama bakanlık tarafından bize ne bir bilgi verildi ne bir çağrı yapıldı. Doyurucu bir bilgiye sahip değiliz” diyerek ara zam talebi için bakanlıktan çağrı beklediklerini ifade etmesi dikkat çekti.

TÜRK-İŞ: KANUNİ BİR ENGEL YOK

Sozcu.com.tr’ye konuşan Irgat, “2022 asgari ücreti açıklandığında o günün şartlarına göre yüzde 50 iyi bir artış oranıydı. Kamuoyu kabullenmişti. Şimdi yıllık enflasyon yüzde 73.5. Alım gücünün en fazla düştüğü dönemdeyiz. İnsanların bu enflasyonla, bu asgari ücretle yıl sonunu getirmesi zor” dedi.

“Belirlenen asgari ücret bir yıl devam edecek diye bir şart yok. Yeniden belirlenmesinin önünde kanuni bir engel yok” diyen Irgat, “Ama bakanlık nasıl değerlendiriyor, bu ay içinde bir çağrı yapılır mı bilmiyorum” diye konuştu.

DİSK: YILDA BİR ARTIŞ KAYIPLARI KARŞILAMAZ

Sozcu.com.tr’ye konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “2022 asgari ücreti büyük bir artış yapıldı gibi sunuldu ama asgari ücret yılın daha ikinci ayındayken açlık sınırının altına geriledi. Dolayısıyla mutlaka asgari ücretin güncellenmesi lazım” dedi.

Çerkezoğlu, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğine ilişkin ise “Bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve yoksulluk sınırı (mayıs ayı için 19 bin 602 TL) girebilmeli” diye konuştu.

Bu yıl 1 Mayıs’a damga vuran ana taleplerden birinin asgari ücrete ve tüm ücretlere artış talebi olduğunu, aynı zamanda bu pazartesi de İstanbul’da ‘zamları durdurun, ücretleri artırın’ talebiyle eylem yapılacağını bildiren Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’de hayat gerçekten çok pahalı ama emek ucuz. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir dönemde asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi kayıpları karşılamaz. Alım gücündeki kayıpların karşılanması için asgari ücret derhal yeniden belirlenmeli. İşçinin, emekçinin büyümeden, milli gelir artışından payını artırması lazım.”

BİRLEŞİK KAMU-İŞ: AYLIK ENFLASYON FARKI EKLENMELİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık ise, “Aylık enflasyon o kadar yüksek geliyor ki, asgari ücreti bırakın yılda bir kez belirlemeyi, 6 ayda bir belirlemek bile mevcut enflasyon ortamında yeterli olmayacaktır” dedi.

Bu yüzden aylık enflasyon farkının asgari ücrete eklenmesini talep eden Balık, “Çünkü bu şartlarda asgari ücretlinin bir yıl boyunca aynı ücret alarak ayakta kalabilmesi mümkün değil” diye konuştu.

‘EN AZ 6 BİN 500-7 BİN TL’

“Asgari ücretin yılda birden fazla belirlenmesinin önünde kanuni bir engel yok. Mutlaka ama mutlaka asgari ücrete yeni bir zammın yapılması gerekiyor” diyen Balık, şöyle devam etti:

“Yapılacak zam ile asgari ücretin açlık sınırının (Mayıs ayı için 6 bin 17 TL) üzerine çıkarılması gerekiyor. Dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için 6 bin 500-7 bin TL’ye ihtiyaç var. Ancak yüksek enflasyondan dolayı bu tutar her ay artıyor. Bu yüzden de aylık enflasyon farkının asgari ücrete eklenmesini talep ediyoruz.”

ERDOĞAN, YILBAŞINA İŞARET ETTİ

Öte yandan, asgari ücretteki artışın çabucak erimesinden sonra ara zam taleplerine ilişkin hükümet tarafından çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Mart ayında AKP Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, “Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz” demişti.

Çelik’ten bir gün sonra asgari ücrete zam ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ise, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde artırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım” demişti.

31 Mart’ta Özbekistan dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, “Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız” demişti.

Erdoğan, bu hafta başındaki Kabine Toplantısı sonrasında ise şöyle dedi:

“Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.”

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