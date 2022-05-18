Asgari ücrete ek zam olacak mı? Milyonların gözü Temmuz ayında…

Hayat pahalılığı artmaya devam ederken, vatandaşların maaşları her gün eriyor. Asgari ücret için yılın başında yapılan zam, Haziran ayı gelmeden buhar oldu. Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca kişi asgari ücrete ek zam bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yol haritasını belirleyeceklerini duyurması asgari ücret zam bekleyenleri umutlandırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her geçen gün yenisi eklenen fiyat artışı sonrasında vatandaşlar geçinmekte zorluk yaşarken, temmuz ayında zam bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Asgari ücrete zam gelecek mi?” sorusuna “Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır” diyerek kapıları kapatmıştı ancak artmaya devam eden enflasyon nedeniyle ek zam tartışmaları devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz” ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

‘ÇALIŞMALAR VAR’

Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti. (İHA)