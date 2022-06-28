Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Sendikalar taleplerini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. Yılın ikinci ayında açlık sınırının altında kalan mevcut asgari ücret, yeniden belirlenecek. İşçi sendikaları, işveren ve hükümetin aklındaki tutar ile belirlenecek tutarın ne olması gerektiğini sozcu.com.tr'ye anlattı.

Gamze BAL

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Yarın saat 14.00’te işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi yeni asgari ücretin ne olacağı ve ne kadar olması gerektiği tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini, çalışmaların hafta sonuna kadar biteceğini söylemişti.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, açıkladıkları açlık sınırı verisine dikkat çekerek, belirlenecek yeni asgari ücretin 6 bin 780-7 bin TL’nin altında kalmaması gerektiğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı (haziran ayı için 20 bin 818 TL) girebilmeli. Aksi halde, yapılacak kısmi iyileştirmeler yüksek enflasyon karşısındaki kayıpları gidermeye yetmeyecektir” diye konuştu.

‘HÜKÜMET VE İŞVERENLERİN AKLINDAKİ: 5 BİN TL’

Türk-İş’in bugün açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırı, haziranda 6 bin 391 TL’ye yükseldi. Kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise haziranda 20 bin 818 TL’ye çıktı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, “Siyasi çevrelerden ve kulislerden, hükümetin ve işverenlerin kafasındaki yeni asgari ücret tutarının 5 bin TL olduğunu duyuyoruz. Resmi enflasyon bile yüzde 73,5” dedi.

“Bizim konfederasyonumuzun hesapladığı açlık sınırı haziranda 6 bin 779 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 140 TL’ye ulaştı” diyen Balık, “Belirlenecek asgari ücret de en az 6 bin 779 TL-7 bin TL aralığında olmalı” diye konuştu.

‘BİR EVE AYLIK EN AZ 20 BİN TL GİREBİLMELİ’

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Asgari ücrete yıl başında yapılan yüzde 50’lik artışı, resmi ortalama enflasyondan düşerek yapılacak bir hesaplama gerçek kayıpları gidermekten uzak olacaktır. Enflasyon karşısındaki tüm kayıpların giderilmesi lazım” dedi.

Çerkezoğlu, “Sadece enflasyon farkı yetmez. En başta gıda enflasyonu dikkate alınmalı. Açlık ve yoksulluk sınırının geldiği seviyeler dikkate alınmalı. Ayrıca asgari ücret büyümeden, milli gelir artışından da payını alabilmeli” diye konuştu.

Belirlenecek asgari ücretin tutarına ilişkin ise “Bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı girebilmeli” diyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

‘3 AY SONRA YENİDEN BELİRLENMELİ’

“Yılın ikinci ayından itibaren, enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin ve tüm ücretlerin artırılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Dolayısıyla yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun geç kalınmış bir toplantı yapacak.

Ayrıca, bu tür yüksek enflasyon dönemlerinde ‘asgari ücret yılda 4 kez belirlenmeli’ diyoruz. Yani 3 ay sonra da yıllık enflasyon göz önüne alınarak yeniden hesaplama yapılmalı.”

YILIN İKİNCİ AYINDA ERİMİŞTİ

Öte yandan, yarın işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanmış olacak.

2022 asgari ücreti net 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti. Bunun işverene toplam maliyeti ise, bir işçi için 5 bin 879 TL seviyesinde.

Mevcut asgari ücret, yılın henüz ikinci ayında açlık sınırının altında kalmıştı.

Haziran ayına gelindiğinde ise açlık sınırı, mevcut asgari ücretin yüzde 50,3; yoksulluk sınırı ise mevcut asgari ücretin yüzde 389,5 oranında üzerinde yer alıyor.

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