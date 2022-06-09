Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam rafa kalktı

Kur artışı ve enflasyonda meydana gelen artış ile eriyen asgari ücretin 2023 yılı gelmeden yeniden zamlanması milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Asgari ücrete zam konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. Erdoğan bu açıklamasıyla milyonlarca çalışanın asgari ücrete zam beklentisini sona erdirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Memur ve emekliler Temmuz ayından maaş zammı alırken, asgari ücretle çalışanlar da enflasyon düşen alım güçlerinin yükseltilmesi için ek zam bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakanlar düzeyinde olumlu yaklaşılan ve açıklamalar yapılan asgari ücrete ek zam konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu yıl sonuna attı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi son dönemde asgari ücrete ara zam olup olmayacağını merak ediyordu. İktidar cephesinden gelecek açıklamalara kulak kabartan emekçilerin bu sorusunun yanıtı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda gizliydi.

Kamu çalışanlarının Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla biraz daha rahatlayacağını söyleyen Erdoğan, “Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan bu açıklamasıyla milyonlarca çalışanın ara zam beklentisini sona erdirdi ve yıl sonundaki çalışanlarla iş verenler arasındaki asgari ücret zam pazarlıklarına işaret etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

EMEKLİ AYLIĞI 1.843 LİRAYA DÜŞTÜ

En düşük memur emeklisinin alım gücü 1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının alım gücü ise 1.843 liraya geriledi. Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 liraya ulaştı.