Asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücret zammı Temmuz’da ne kadar olur?

Asgari ücrete zam yeni yılda geldi ancak enflasyon ve yükselen döviz kurlarının etkisiyle ilk 5 ayda memur 1.569 lira emekli 1.081 lira, asgari ücretli 1.117 lira kaybetti. Her yıl bir kez belirlenen asgari ücretin bu yıl ara zam ile ikinci kez artırılması gündemde. Asgari ücrete, memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammı paralelinde ‘enflasyon farkı' ödenmesinin masada olduğu belirtildi.

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Her yıl bir kez belirlenen asgari ücretin bu yıl ara zam ile ikinci kez artırılması gündemde. Vatandaşın alım gücü düşerken, enflasyon her ay yükselmeye devam ediyor. Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eridi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

EMEKLİ AYLIĞI 1.843 LİRAYA DÜŞTÜ

En düşük memur emeklisinin alım gücü 1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının alım gücü ise 1.843 liraya geriledi. Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 liraya ulaştı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Her yıl bir kez belirlenen asgari ücretin bu yıl ara zam ile ikinci kez artırılması gündemde. Asgari ücrete, memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammı paralelinde ‘enflasyon farkı’ ödenmesinin masada olduğu belirtildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen ‘Asgari ücrete ara zam yapılacak mı’ sorusuna cevap verdi. Çelik, asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı konusunda yaptığı açıklamada asgari ücretliyi umutlandıran şu ifadeleri kullandı: “Emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.”

YÜZDE 31 ZAM CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31.71 olarak dikkat çekti. Bu rakamla beraber emekli zammı için şimdiden yüzde 31.71 zam oranı kesinleşmiş oldu. Yani bundan sonraki 2 ayda enflasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu rakamı maaşlarına yansımış bir şekilde görecek. Merkez Bankası mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3.97 olurken, haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2.97 oldu. Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak.

ÇALIŞMALAR VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı. Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 5.997 LİRAYA YÜKSELİR

Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması gerekmediği belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda ‘Enflasyon farkı’ formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek. Ancak temmuz zammı gerçekleşirse; aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.