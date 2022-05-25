Asgari ücrete zam olacak mı? Temmuz’da asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücrete zam milyonlarca çalışan tarafından talep ediliyor. Her kesimden çalışanların alacağı zammı hesaplamada asgari ücret zam oranı değerlendirilebiliyor bu nedenle asgari ücretten yukarıda maaş alanlarda kararı merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Önümüzdeki aylarda yeni adımlar atarak, hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz." açıklaması asgari ücret zam beklentilerini arttırdı.

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Hayat pahalılığı artmaya devam ederken, vatandaşların maaşları her gün eriyor. Asgari ücret için yılın başında yapılan zam, Haziran ayı gelmeden buhar oldu. Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca kişi asgari ücrete ek zam bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yol haritasını belirleyeceklerini duyurması asgari ücret zam bekleyenleri umutlandırdı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu;

* Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek oranlı zamlar, sosyal yardım yelpazesinin genişletilmesi, destek ve sübvansiyon paketleri gibi uygulamalar bu yaklaşımın ifadesidir. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye her alanda altyapı yatırımlarında ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için, bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır.

* Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak, hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz. Bu gelişmelerin uluslararası bir boyutu da vardır.

GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

‘ÇALIŞMALAR VAR'

Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti. (İHA)