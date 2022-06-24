Asgari ücretin yetersizliğine patronlar bile isyan etti

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini belirterek “Yeniden revize edilmeli” dedi. Keçeci yönetici konumundaki çalışanların gelir vergisi sorunu yaşadığını söyledi.

Selami AYDIN

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Emek yoğun tekstil sektörünün hâkim olduğu Denizli'de Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, asgari ücretin yeniden revize edilmesi gerektiğini açıkladı.

Son dönemde ihracatta önemli mesafe alan kentte işverenlerin çeşitli badirelerle boğuştuğuna dikkat çeken Keçeci, “Şu muhakkak ki; birlikte çalıştığımız işçilerimizle bu başarıyı sağlıyoruz. Çalışanlarımız bizim kopmaz ayrılmaz bir parçamız. Biz sanayiciler olarak onların yaşam tarzlarını sanki ailemizi, evlatlarımızı düşünüyor gibi değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘YÜZDE 41'LİK ZAM ERİDİ'



Geçen yılsonunda asgari ücrete yapılan yüzde 41'lik artışı hatırlatan Keçeci, “Asgari ücret zammının ardından devam eden yüksek enflasyon alınan zamları eritti. Altıncı aya gelindiğinde enflasyon nedeniyle fiyatlar yüzde 30, yüzde 40 zamlandı. Aldığı ücret, işçimizi bir noktada sıkıntıya düşürdü. İkinci dönemde artan fiyatlar değerlendirildiğinde, ücretlerde iyileştirme yapılması gerektiği görülüyor. Büyük olasılıkla enflasyon farkı işçiye ikinci dönem için verilecektir. Geçen sene asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmadı. İşçinin eline geçen ücret arttı. Bugün 6 bin liranın üzerine çıkarılacak asgari ücrettin aynı vergilerden muaf tutulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



‘GELİR VERGİSİNE DİKKAT ÇEKTİ'



Keçeci süreç içinde gelir vergisi konusunun ihmal edildiğini belirterek; “Gelir vergisinde ücretler değerlendirmesi 32 bin liraya kadar yüzde 15, 70 bin liraya kadar yüzde 20 ve bu kademeler devam ediyor. Artık ücretler günün artan farklarına göre daha büyük rakamlara ulaştı. Çalışanlara bu noktada biraz haksızlık ediliyor. Dengeli bir vergilendirme yapılması gerekiyor. Firmalar bu desteği çalışanlarına verirken devletin bundan vergi alması doğru değil. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı tarafından bu vergi dilimlerinin de çalışanlar için revize edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

‘SOSYAL HAKLAR İŞÇİ LEHİNE DÜZELTİLMELİ'

Şirketlerin değişen rakamları ortama uyduracağını, işverenin bayram öncesi ikramiye desteğini düşüneceğini söyleyen Keçeci, şöyle devam etti:

“Sosyal hakların da işverenler tarafından işçi lehine düzeltilmesi gerekiyor. Ancak bu işler tek taraflı olmaz. İşveren gerçekten önemli bir yükün altındadır. Önümüzdeki günlerde yüzde 30 oranında elektrik zammı daha geleceği konuşuluyor. Bunların işveren tarafında katlanılması gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla biz çalışanlarımıza bütçelemediğimiz bir zammı vermeyi peşinen kabul ediyoruz ancak hükümetimizin de birtakım vergi ve sigorta yükünü de biz sanayicilerin üzerinden almasının bizlere fayda getireceği muhakkak. Hâlâ daha ödenmeyen asgari ücret desteğinin de artık bize ödenmesi gerekiyor.”

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