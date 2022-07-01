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Asgari ücretle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma: 00:10 - 01 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Asgari ücretle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

“Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

* MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

* Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

* MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

*  MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

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