Asgari ücretle markette alışveriş yapan Ümit Dikbayır’ın parası yetmedi, ürünleri bıraktı

Her ay asgari ücretle milletin geçim derdini hesaplayan İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, markete giderek yaptığı alışverişle vatandaşın karşı karşıya olduğu hayat pahalılığını gözler önüne serdi.

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İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, 4 Ekim 2022 tarihinde markete giderek bir ailenin geçindiği asgari ücretten kira ve fatura giderlerinden geriye kalan 1175 TL parayla alışveriş yaptı, vatandaşın alım gücünü ölçtü.

ZAM GELEN ÜRÜNLER

Geçen ay yaptığı alışverişteki fiyatları karşılaştıran Ümit Dikbayır, “Yumurta (30'luk) 57 liradan 70 lira olmuş. 2 kilo tavuğu 65,90'a almıştık 1,5 kilosunu 68 liraya alıyoruz. Zeytinin bir kilosunu 37 liraya alıyorduk şimdi 800 gramını 45 liraya alıyoruz. 750 gramlık salça 31,95'ten gramajı düşerek 37,95 olmuş. Tuz 6,90 TL iken 8,90 TL olmuş. Kuru fasulyeye 2 lira zam gelmiş. Makarna 8,90 TL'den 9,95 TL olmuş. Çamaşır deterjanı 69,90'dan 89,90 TL'ye zamlanmış” diye konuştu.

Ümit Dikbayır, yaptığı alışverişte parası yetmediği için meyve alamadı, sadece sebze alabildi. Geçen ay 2 kilosu 18,5 TL olan domatesin kilosunun 16,95 TL olduğu görüldü.

GEÇEN AY ALABİLDİĞİ BAZI ÜRÜNLERİ BIRAKTI

Ümit Dikbayır’ın aldığı ürünler kasada 1,474 TL tuttu. Ailenin bir aylık harçlığı için 275 lira ayırdığını belirten Dikbayır, alışverişin sonunda bazı ürünleri bırakmak zorunda kaldı. Dikbayır, satın aldığı ürünlere 1,290 TL ödedi.

ACİL ZAM TALEBİ

Alışverişin sonunda açıklamalarda bulunan Dikbayır, “Klasik ve sabit giderlerini ödedikten sonra 1575 lirayla markete gittik. 1575 liradan 275 lirayı bir ay boyunca harçlık olarak kullanmaları için ayırdık. Sizin vatandaşa verdiğiniz maaş değil, vatandaşın verdiği maaşla ne alabildiği önemli. Enflasyon 3,8 olarak açıklandı. Ağustos ayında yaptığımız alışverişin aynısını yapsaydık, bu listeyi 1342 liraya almıştık. Bugün alsaydık 1475 liraya alacaktık. Bu ayki enflasyon yüzde 3,8 değil maalesef Eylül ayı için 9,9. Her ay olduğu gibi bu ay da TÜİK, milletimizi kandırmaya devam ediyor” dedi.

Dikbayır, “Vatandaşımızın acil zamma ihtiyaca var. Acil zam talep ediyoruz” diye seslendi.

AKŞENER’E HEDİYE EDİLEN BAŞÖRTÜ VE EŞARPLAR

İYİ Parti'nin konferans salonunun girişinde açıklamalarda bulunan Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e il gezilerinde kadınların hediye ettiği başörtüsü ve eşarplardan oluşan sergiyi gösterdi. Dikbayır, “İnşallah İYİ Parti'nin iktidarında onları layık olduğu yerlerde sergileyeceğiz” dedi.

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