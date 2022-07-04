Asgari ücretli için tatil hayal, ortalama bir tatil asgari ücretin 3,5 katı

Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen bir asgari ücretli, uçakla seyahat edip her şey dahil ortalama bir otelde kalmak isterse, 19 bin 500 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Bu da aylık aldığı ücretin 3,5 katından fazla.

Fırat FISTIK

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2022’nin ikinci yarısı için asgari ücrette yüzde 30'luk bir artışa gidilmiş, asgari ücret 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

Ancak bir asgari ücretli için, enflasyon artışlarıyla birlikte tatil yapmak neredeyse hayal oldu. Yüzbinlerce asgari ücretli, fiyatlar nedeniyle ne tatil yapabilecek ne de Kurban Bayramı'nda memleketine gidebilecek.

Kurban Bayramı tatili bu sene için 9 güne çıkarılmıştı. 9 Temmuz bayramın ilk günü olurken; tatil 18 Temmuz'a kadarsürecek.

Tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen bir asgari ücretli için hem seyahat hem de konaklamada ortalama ücretleri esas alarak internet sitelerinden aldığımız verilerle bir hesap yaptık.

EN UCUZ UÇAK BİLETİ 1000 LİRA

8 Temmuz'dan 15 Temmuz'a kadar tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen biri, uçakla gitmek isterse gidiş için en az 1013 lirayı, geliş için de 856 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

Üstelik bu dönüş fiyatı, gece 03.55'teki uçuş için geçerli. Gün içinde olan uçuşların en düşük fiyatı ise 1015 lira. Türk Hava Yolları'nın uçuşları ise 2 bin 500 liradan başlıyor.

Uçakla değil otobüsle seyahat etmek isteyen biri de gidiş-dönüş için en az 1200 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

Otel ve pansiyonlara baktığımızda ise tek odanın ve kahvaltının verildiği pansiyonların günlük en düşük ücreti 699 lira. Bu pansiyonda 7 günlük konaklama 4 bin 890 lirayı buluyor.

BİR HAFTALIK KONAKLAMA 8 BİN LİRAYA YAKIN

Otellerde ise fiyatlar daha fazla.

Bir kişi için en düşük otel odası fiyatı 1100 lira civarında. Bir haftalık ücret ise 7 bin 700 lira oluyor. Her şey dahil ortalama bir otelde kalmak isterseniz de günlük en düşük oda fiyatı 2 bin 500 lirayı buluyor.

Her şey dahil bir otelde tatil yapmak isteyen bir kişinin sadece otele ödeyeceği haftalık ücret 17 bin 500 lira.

Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen biri uçakla seyahat edip her şey dahil ortalama bir otelde kalmak isterse 19 bin 500 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Bu da aylık aldığı ücretin 3,5 katından fazla.

EN UCUZU BİLE ERİŞİLEBİLİR DEĞİL

Ucuza getirmek için otobüsle seyahat edip pansiyonda kalacak bir asgari ücretli ise bir haftalık tatil için en az 6 bin 140 lira ödeyecek. Bu miktar bile aylık kazandığı maaşın üzerinde.

Tatilde Bodrum'a değil de memleketine gitmek isteyen biri aynı tarihlerde örneğin Şanlıurfa'ya gitmek isterse 1780 liralık uçak bilet fiyatıyla karşılaşacak.

Türk Hava Yolları'nı tercih etmesi halinde bu rakam 4 bin liraya kadar çıkıyor. Dönüş fiyatları ise 1000 lira civarında.

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