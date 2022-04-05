Asgari ücretliler 740 lira kaybetti

Yeni yıla 5.972 lira maaşla giren memurun alım gücü 4.863 liraya düştü. 2.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2.036 lira oldu, asgari ücret de 790 lira eridi.

Erdoğan SÜZER

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İşçiye, memura, emekliye yılın başında yapılan zamlar, artan hayat pahalılığı karşısında 3 ay bile dayanamadı. Çarşı pazara yağan zamlar maaşları sildi süpürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-mart döneminde tüketici fiyatlarının yüzde 22.81 arttığını ilan etti. Halkın yaşadığı enflasyonu gerçeğe daha yakın hesaplayan Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAG) göre ise tüketici fiyatları yüzde 36.33 arttı. Asgari ücretli ilk 3 ayda, TÜİK'in hesabına göre 790 lira, ENAG'ın hesabına göre bin 133 TL kaybetti.

ÖĞRETMEN 1.237 TL KAYBETTİ

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının dışında 2022'nin ilk 6 ayı için verilen yüzde 5'lik zammın yetersiz kalacağı anlaşılınca yüzde 2.5 ilave edilerek toplam zam oranı yüzde 7.5'e çıkarılmıştı. Ancak enflasyonla memur ve memur emeklisi zamda eksiye düştü. Sene başında 6 bin 660 TL olan öğretmenin alım gücü mart sonunda bin 237 TL kayıpla 5 bin 423 TL'ye, polis maaşı da 8 bin 715 TL'den bin 619 TL kayıpla 7 bin 96 TL'ye düştü. 3 ayda en düşük memur aylığında bin 109 TL, en düşük memur emeklisi aylığında 764 TL erime oldu.

Yıl başında yüzde 50.5 zamla 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin bugünkü alım gücü 3 bin 463 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 790 TL oldu. ENAG'ın hesapladığı enflasyona göre ise asgari ücret 3 bin 120 liralık alım gücüne düştü. Asgari ücretteki reel erime bin 133 lirayı buldu.

2.500 lira eridi 1.834 TL oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ilk 3 aydaki tüketici enflasyonunu yüzde 36.33 olarak hesapladı. Bu hesaba göre en düşük memur maaşı yıl başından bu yana bin 591 TL, öğretmen maaşı bin 775 TL, memur emeklisinin aylığı bin 97 TL eridi. En düşük işçi, çiftçi, esnaf emeklisinin 2 bin 500 TL'lik aylığı ise bin 834 TL'ye düştü.

İşçi emeklisi şimdi yandı

Yıl başında zam verilmeden sadece geçmiş enflasyon kaybı telafi edilen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini daha da zora girdi. 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, çiftçi ve esnaf emeklisinin aylığının reel alım gücü 3 ayın sonunda 464 TL birden düşerek 2 bin 36 liraya geriledi. Bu emekliler temmuz ayına kadar enflasyon kaybı yaşamaya devam edecek, ancak telefi zammını 3 ayın sonunda alabilecekler.