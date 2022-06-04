Asgari ücretlinin 1.117 lirası buhar oldu

Vatandaşın alım gücü eridi, ilk 5 ayda memur 1.569 lira emekli 1.081 lira, asgari ücretli 1.117 lira kaybetmiş oldu.

Erdoğan SÜZER

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Zamların ardı arkasının kesilmediği, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yüzde 6'ya yakın hesapladığı mayıs ayında resmi tüketici enflasyonunun yüzde 2.98 açıklanması dar gelirlide hayal kırıklığına yol açtı. Enflasyonun düşük gösterilerek emekli ve memurun maaşından çalındığı endişeleri artmaya başladı.

ÖĞRETMEN 1.750 TL KAYBETTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

EMEKLİ AYLIĞI 1.843 LİRAYA DÜŞTÜ

En düşük memur emeklisinin alım gücü 1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının alım gücü ise 1.843 liraya geriledi.Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 liraya ulaştı.