ASO’da başkanlık yarışı erken başladı

ASO Başkanı Özdebir’den sonra Başkan Vekili Seyit Ardıç da ASO başkanlığına adaylığını açıkladı.

Erdoğan SÜZER

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Bugüne kadar seçimlere tek adayla giden Ankara Sanayi Odası (ASO) yıllar sonra seçim yarışına sahne olacak.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in geçen hafta adaylığını açıklamasının ardından ASO Başkan Vekili Seyit Ardıç da başkanlığa aday olduğunu ilan etti.

ASO ile birlikte ülke genelindeki tüm oda ve borsa seçimlerinin önümüzdeki ekim-kasım aylarında yapılması bekleniyor.

‘GELİŞİME AÇIK YÖNETİM’ VURGUSU

Ardıç, adaylığını Haziran ayı ASO Meclis toplantısında, “ASO'da değişim zamanı” sloganıyla duyurdu. Ardıç bugüne kadar ASO'da Meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, sayman üye görevlerinde bulundu.

Halen ASO Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ardıç, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcılığı ile ASO 2 ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

Ardıç, adaylığını açıklarken, “Daha etkin ve başarılı bir ASO için değişimin şart olduğunu ve bu değişim için canlı, dinamik, gelişime açık yeni bir yönetim gerektiğini biliyoruz, görüyoruz. Bu değişim için sorumluluk üstlenmenin zamanının geldiğine inanıyorum” dedi.

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