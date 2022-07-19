Avrupa Komisyonu’ndan Gazprom’un mücbir sebep ilanına yanıt

Avrupa Komisyonu bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, bakım çalışmalarının ardından Kuzey Akım-1’den doğalgaz akışlarının devamını beklemediklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rus doğalgaz devi Gazprom, Avrupa’daki müşterilerine “olağanüstü” nedenlerden dolayı gaz tedariki konusunda garanti veremeyeceğine ilişkin bir mektup iletirken Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle Batı ile ekonomide yaşadığı dişe diş rekabette elini yükseltmiş oldu.

Avrupa Komisyonu bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Gazprom’un bu mektubunun ardından bugün doğalgaz akışının Kuzey Akım-1 hattında bakım tamamlandığında devam etmeyeceğini beklediklerini söyledi.

‘FAALİYETİN BAŞLAMAYACAĞINI VARSAYIYORUZ'

Wall Street Journal’ın haberine göre Hahn, “Faaliyete yeniden başlanmayacağı varsayımına göre hareket ediyoruz” dedi.

Reuters tarafından görülen 14 Haziran tarihli mektupta Rus devlet şirketi Gazprom, bu tarihten başlayarak geriye dönük mücbir sebep ilan etti.

Mücbir sebep ilanı Gazprom’un mutlaka tedariği keseceği anlamına gelmese de, tedariği sağlayamadığı takdirde yasal olarak sorumlu tutulmasını önleyecek.

Mektupla ilgili gelişme, Rus doğalgazının Avrupa’ya gaz akışını sağlayan ana boru hattı olan Kuzey Akım-1’de perşembe günü bakım çalışmalarının bitmesinin beklendiği sırada gündeme geldi.

ENERJİ KRİZİ ENDİŞELERİ PEKİŞTİ

Bu da Moskova’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle karşı karşıya olduğu yaptırımlara misilleme olarak gaz akışını başlatmayacağı ve bölgeyi resesyona sokacak bir enerji krizi riski yaratacağı endişelerini pekiştirdi.

Geçtiğimiz aylarda Rus doğalgaz tedariği, Kuzey Akım 1 hattı dahil olmak üzere Belarus ve Ukrayna üzerinden de geçen ana arterlerde azalmaktaydı.

Almanya’nın Rusya’dan en büyük doğalgaz ihracatçısı konumundaki Uniper, Gazprom’dan bir mektup aldığını açıklamış, “talebin yasal bir dayanağı olmadığı” gerekçesiyle mücbir sebep talebini reddetmişti.

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