Avrupa Merkez Bankası’ndan enflasyon hedefi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin 2-3 yıl içinde enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeye çalıştığını söyledi. Euro bölgesinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 10’a ulaşarak rekor tazelemişti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB’nin 2-3 yıl içinde enflasyonu yüzde 2’ye düşürmeye çalıştığını söyledi.
Villeroy France Culture radyosuna yaptığı açıklamada, ECB ve başka yerlerdeki para politikası yapıcıları için doğru hedefin “yüzde 2’ye yakın” olduğunu tekrarladı ve Euro bölgesinin bu hedeften “hala uzak” olduğunu ifade etti.
“Merkez bankası tüm ekonomik oyunculara enflasyonu hedefe indireceğimize dair çok güçlü bir sinyal gönderdi” diyen Villeroy, para politikası önlemlerinin tam olarak sonuç vermesinin iki ila üç yıl süreceğini de söyledi.
İLK KEZ ÇİFT HANEYE ÇIKMIŞTI
Öte yandan, enerji krizinin yaşandığı Euro bölgesinde yıllık tüketici enflasyonu eylülde yüzde 10'a ulaşarak rekor tazelemişti.
Böylece bölge tarihinde enflasyon ilk kez çift haneye ulaşmıştı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro bölgesi enflasyonunu ağustosta yüzde 9,1 olarak açıklamıştı. (REUTERS)