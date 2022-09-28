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Avrupa’da doğalgaz fiyatı yüzde 13,4 arttı

Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında yaşanan patlamaların ardından Avrupa'da ekim vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yüzde 13,4 arttı.

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Avrupa’da doğalgaz fiyatı yüzde 13,4 arttı

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 27 Eylül Salı günü 186,09 Euro’dan kapandı.

Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 207 Euro’dan başladı ve 10.20 itibarıyla 211 Euro’dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 artış gösterdi.

Fiyat artışında, dün Baltık Denizinde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntısı tespit edilmesi etkili oldu.

‘KASITLI EYLEM’

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirdi.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu. (AA)

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