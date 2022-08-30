Avrupa’da doğalgaz fiyatı yüzde 8 geriledi

Avrupa’da doğalgaz fiyatı depoların doluluk oranlarının artmasıyla yüzde 8 geriledi. Ancak doğalgaz fiyatı yine de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 daha yüksek.

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Avrupa’da geçen hafta rekor düzeylerden işlem gören doğalgazın fiyatı, kıtada gaz depolarının doluluk oranının yüzde 80’e ulaşmasıyla yüzde 8 geriledi.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 277,02 Euro'dan, yani 1000 metreküp başına 2922 Euro seviyesinden işleme açıldı.

FİYATLAR YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Söz konusu fiyat gün içinde 284 avroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 8 azaldı ve 254 Euro'ya indi.

Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa’da gaz depolarında doluluk oranının yüzde 80’e ulaşması etkili oldu. Böylece, Avrupa Birliği 1 Kasım’a kadar hedeflediği yüzde 80 doluluk oranını yakalamış oldu.

Avrupa’da gaz fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova’ya karşı Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle yükseliyordu. Doğal gazın aylık vadeli fiyatı 25 Ağustos’ta megavatsaat başına 300 Euro'nun, yani 1000 metreküp başına 3165 Euro'nun üzerine çıkmıştı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 400'LÜK ARTIŞ

Bugünkü düşüşe rağmen, söz konusu fiyatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400’den fazla yükselmiş olması dikkat çekti.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, dün yaptığı açıklamada ülkede gaz depolama tesislerinin öngörülenden daha dolu olduğunu ve 47 depoda doluluk oranının yaklaşık yüzde 83’e ulaştığını bildirmişti.

Bu arada, savaştan sonra yapılan yeni düzenleme, Alman doğalgaz depolama tesislerinin 1 Ekim’e kadar en az yüzde 85 oranında dolu olmasını şart koşuyor.

Bu tesislerde doluluk oranının 1 Kasım’da ise en az yüzde 95 olması gerekiyor. 1 Eylül’de gerekli olan yüzde 75’lik doluluk seviyesine 3 hafta önce ulaşılmıştı.

LİDERLER OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPACAK

Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom, 19 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül’de olağanüstü toplantı yapacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirmişti. (AA)

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