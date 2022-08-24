Avrupa’da elektrik fiyatları arttı

Avrupa ülkelerinde enerjiye talep artarken Rusya’nın doğalgaz arzını kısması ve kömür ithalatının durması elektrik fiyatlarını tırmandırdı.

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Avrupa Birliği’nde (AB), Rusya’dan kömür ithalatının durması, doğalgaz akışındaki azalma ve enerji talebinin artmasıyla gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar yükseldi.

European Power Exchange verilerine göre Fransa fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkati çekti. Ülkede gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatı megavatsaat başına 611,85 Euro'dan 645,54 Euro'ya çıktı.

Almanya’da dün megavatsaat başına 605,13 Euro olan elektrik fiyatı bugün 624,34 Euro oldu.

AVRUPA DAHA PAHALIYA ELEKTRİK KULLANIYOR

Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda’da 603,55 Euro'dan 611,34 Euro'ya, Belçika’da 603,38 Euro'dan 611,97 Euro'ya, İngiltere’de ise 520,38 Euro'dan 539,48 Euro'ya yükseldi.

Danimarka’da dün gün öncesi spot piyasada 605,13 Euro olan elektrik fiyatı, bugün 624,34 Euro olarak kayda geçti. İsviçre’de elektrik fiyatı 624,52 Euro'dan 625,09 Euro'ya, Avusturya’da ise 615,75 Euro'ya 635,52 Euro'ya yükseldi.

AB ülkelerinin nisanda kabul ettiği, Rusya’dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım paketi 10 Ağustos’ta uygulamaya girdi. Ayrıca, 27 Temmuz’dan itibaren Kuzey Akım boru hattıyla Avrupa’ya günlük azami 33 milyon metreküp doğalgaz sevk edilebileceğini bildiren Gazprom, hattın sevkiyat kapasitesini yüzde 20’ye düşürdü. (AA)

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