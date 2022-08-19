Avrupa’da enflasyonun en ağır bedelini Türkler ödüyor

Türkiye’nin enflasyonu savaştaki ülkeleri beşe katladı. Yaptırımlara maruz kalan Rusya ile savaşın sıcak hattı Ukrayna’nın enflasyonu ortalama yüzde 16 seviyelerinde kaldı. Türk vatandaşları ise yüzde 79.6'yı bulan enflasyonun altında kaldı.

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Covid-19 salgını ve ardından Rusya'nın Ukrayna'yla savaşıyla gelen ekonomik kriz nedeniyle tüm Avrupa'da enflasyon rekor kırsa da en ağır bedeli Türk vatandaşları ödüyor. Türkiye'nin resmi enflasyonu, savaştaki Ukrayna'nın enflasyonunu neredeyse 5'e katladı.

EN YAKINI YÜZDE 27

Enflasyonu Türkiye'ye en yakın ülke ise yüzde 27 ile savaşın komşusu Moldova oldu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin verilerine göre (Eurostat) tarafından yayınlanan verilere göre enflasyon, Euro Bölgesi için kayıtların tutulmaya başlandığı 1997'den bu yana görülen en yüksek seviye ulaşırken Türkiye'de de son 24 yılın en yüksek seviyelerini bulan enflasyon, TÜİK'in açıkladığı son verilere göre temmuzda yıllık yüzde 79.6, bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a göre ise yüzde 176.04 oldu.

Avrupa, enflasyonda yıllarca görmediği oranlarla alarma geçse de pahalılıktan en çok Türkler nasibini aldı. Öyle ki; Avrupa ülkelerinin mücadele ettiği enflasyon oranları Türkiye'nin oldukça altında seyrediyor. İngiltere'de son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 10.1 olarak ölçülürken, Euro Bölgesi'nde de rekor kıran oran aynı dönem yüzde 8.9'u gördü.

Rekor seviyeye ulaşan enflasyonla mücadele eden Türkler, savaş nedeniyle Avrupa'nın en yüksek enflasyon oranlarından biri olan yüzde 15.9 enflasyona sahip Rusya'yı ve yüzde 16.4'le enflasyona sahip saldırıların odağındaki Ukrayna'yı katlarken, savaşın ağır etkilediği Baltık ülkelerinde dahi enflasyon yüzde 20 seviyelerinde kaldı. Örneğin, Estonya yüzde 22.7, Litvanya yüzde 20.8 ve Letonya yüzde 21 enflasyonla karşı karşıya.

Avrupalı tatil yapabilirken Türkler akraba ziyaret etti

– Rekor enflasyonla mücadele eden Türkler, Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla birlikte alım gücü günden güne erirken Avrupalıya göre daha çok çalışıp daha az kazanıyor. Günde ortalama 7 saat çalışan bir Alman günlük 73 Euro yani 1.339 TL kazanırken, Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir işçi ise günde 8 saat çalışarak sadece 195 TL kazanıyor. Avrupalı kazancıyla Türkiye'de en iyi tatilleri yapabilirken Türkler yurt içinde akraba ziyareti için bile zorlanıyor. Enflasyon da Türk vatandaşının kamburunu büyütüyor.

Avrupa’da sorun tedarik

– Savaşın etkisiyle artan enerji krizi ile dünyanın çoğunluğuna Ukrayna ve Rusya'nın ihraç ettiği hububat tedarikindeki sorunlar, Avrupa ve dünyanın büyük kısmında enflasyonu tetiklerken, Türkiye'de buna ek olarak AKP iktidarının ekonomi politikaları, resmi enflasyonu 3 hanelere taşıma yolunda ilerletiyor.