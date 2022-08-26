Avrupa’da grev dalgası büyüyor: İngiltere’de 115 bin posta hizmetleri çalışanı greve gitti

Artan enflasyona rağmen çalışanların ücretlerinde istenen düzeyde artışların yapılmaması Avrupa'da grev dalgasına neden oldu. Son olarak İngiltere'deki İletişim Çalışanları Sendikası, daha adil bir ücret artışı talebiyle greve gittiğini duyurdu.

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İngiliz posta servisi Royal Mail’e bağlı görev yapan 115 bin posta hizmetler çalışanı, ülke çapında bugün dahil toplam dört günlük greve gitme kararı aldı.

Greve giden işçileri temsil eden İletişim Çalışanları Sendikası'ndan (CWU) yapılan açıklamada, işçilerin daha adil bir ücret artışı talep ettiği belirtilerek bugün, 31 Ağustos, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde greve gidilmesine karar verildiği bildirildi.

YÜZDE 5,5’LİK ÜCRET ZAMMI TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Açıklamada işçilere yapılacak ücret artışının, ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan mevcut enflasyonu yansıtacak bir düzeyde olması gerektiği kaydedildi.

Sendika, işveren ile üç ay boyunca sürdürülen görüşmelerin ardından yıllık yüzde 5,5 seviyesinde olan ücret artışı teklifini reddetmişti.

ENFLASYON YÜZDE 10,1 İLE 40 YILIN ZİRVESİNDE

Ülkede yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltmişti.

İngiltere’de artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu grev kararları almıştı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

AVRUPA’DA GREV DALGASI YAYILIYOR

Öte yandan, Avrupa’da artan enflasyon, önlenemeyen pahalılık ve çalışanların ücretlerinde istenen düzeyde artışların yapılamamış olması, grevleri kaçınılmaz kıldı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın Avrupa’da yol açtığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle İngiltere, Almanya, İspanya ve Hollanda'da çeşitli sektör çalışanları birbiri ardına greve gidiyor.

Örneğin, Almanya’da tatil dönemine rağmen 27 Temmuz’da Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Lufthansa şirketinde yer personeli, ücretlerde artış yapılması talebiyle uyarı grevine gitti. Ülkenin en önemli havalimanlarından olan Münih ve Frankfurt havalimanları grev nedeniyle kilitlendi.

Grev nedeniyle 1000 üzerinde uçuş iptal edilirken, 134 bin yolcu da etkilendi. Yaklaşık 35 milyon Euro’ya mal olan grevin ardından Verdi Sendikası ile işveren anlaşma sağlayabildi.

FARKLI SEKTÖRLER ALANDA

İspanya'da hava yolu ulaşım sektöründe ağustos başından itibaren başlayan grevler hem yolcuları hem de ülke turizmini olumsuz etkiliyor.

Hollanda Devlet Demir Yolları (NS) çalışanları, maaşlarının artırılması yönündeki taleplerine olumsuz yanıt verilmesinin ardından grev kararı aldı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve diğer sendikaların çağrısıyla ülkenin kuzey bölgesinde başlayan 24 saatlik grev, 31 Ağustos'a kadar farklı bölgelerde dönüşümlü devam edecek. (AA)

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