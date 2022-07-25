Avrupa’da pazar daralıyor otomotiv sıkıntı yaşar

En önemli ihracat pazarındaki sorunlar otomotiv sanayisini tehdit ediyor. Azalan araç satışları ile birlikte Avrupa’daki fabrikalarda kapasite fazlalığı oluşması, Türkiye’deki otomotiv yatırımlarının geleceğini riske atıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Türkiye otomotiv sanayinin en önemli ihraç pazar Avrupa'da satışlar düşüyor. Dünya genelinde 89 milyon adet satış olan 2022 tahmini, 84 milyon adede, 106-107 milyon olan 2025 tahmini ise 100 milyon seviyesine çekildi. Avrupa'da ise 2022 için öngörülen 13-14 milyon adetlik satış hedefi, 12 milyona inmiş durumda. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye'nin en önemli pazarının Avrupa olduğunu hatırlatarak bu durumun Türk otomotiv sektörü açısından risk yarattığını belirtti.

Eroldu, “Avrupa'daki toplam talepte bir düşme var, ikincisi de Avrupa'da bir kapasite fazlası ortaya çıkıyor. Avrupa'da kurulu fabrikalar var. Bu aynı zamanda herkes için bir tehdit. Avrupa pazarının küçülmesi Türk otomotiv sanayi açısından da bir tehdit. Çünkü her yerde fazla kapasiteler ortaya çıkacak. Yeni yatırım peşinde koşarken, bir yandan da elimizdekini korumamız lazım. Bu tablo bize onu söylüyor” dedi.

TEDARİK ZİNCİRİ SORUNU

Ocak-haziran döneminde iç pazarda satışların geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adede gerilediğini anlatan Eroldu, yılın ikinci yarısında iyileşme beklediklerini kaydetti. İhracatta ise Avrupa'daki daralma nedeniyle sıkıntıların devam edeceğini dile getiren Eroldu, halen tedarik zincirinde problemler yaşandığını aktardı. Eroldu, şöyle konuştu:

“Dünyanın belli yerlerinde Covid-19 önlemlerinin devam etmesi, örneğin Şangay bölgesinde uygulanan karantina bizleri de etkiledi. Diğer taraftan çip krizi ve makro ekonomik kararlardaki değişiklikler işlerimizi etkiliyor.”

Parite, dengeleri olumsuz etkiler

Euro-dolar paritesindeki gelişmeleri değerlendiren Cengiz Eroldu, ihracatın önemli bir kısmının Euro, hammadde ithalatının da dolarla yapıldığını hatırlattı. Eroldu, “Hem ülke açısından hem de otomotiv sanayii açısından paritenin bu seviyeye gelmesi iyi bir şey değil. Bununla Türkiye'nin dış ticaret dengesini olumsuz etki yaratacağını bekliyoruz” dedi.

Öngörülemeyen politikalar sorun

Türkiye'de öngörülemeyen mali politika düzenlemelerinin otomotiv sanayi üzerinde birtakım sorunlar yaratmaya başladığını belirten Cengiz Eroldu, maliyet artışlarının da sektör üzerinde baskı yarattığını söyledi. Elektrik, doğalgazdaki artışları hem Türk Lirası hem de Euro ve dolar mertebelerinde gördüklerini ifade eden Eroldu, emtialarda da yüzde 100'ü geçen fiyat artışları olduğunu kaydetti.