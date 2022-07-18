Avrupa’daki enerji şirketlerinin borcu 1,7 trilyon dolara çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması Avrupa'daki firmaların borç yükünü artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'da enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve kamu kuruluşları artan petrol ve doğalgaz fiyatlarının maliyetini karşılamak için daha fazla borçlanmaya başladı.

Söz konusu kuruluşların pandemiden bu yana tırmanan toplam borçları bu yıl 1,7 trilyon doları aştı. Bu, 2020 öncesine kıyasla yüzde 50'den fazla bir sıçrama anlamına geliyor.

24 MİLYAR EURO'LUK FİNANSMAN ÇALIŞMASI

Bloomberg'in konu ile ilgili haberinde Alman enerji şirketi Uniper’in son dönemde 9 milyar Euro'luk fona ihtiyaç duyabileceği ve Çek enerji şirketi CEZ CP’nin enerji krizini atlatmak için 3 milyar Euro aradığı belirtildi.

Ayrıca enerji sektörü için en az 24 milyar euroluk finansman çalışmalarının yapıldığı kaydedildi. Bloomberg'in verilerine göre bölgedeki elektrik şirketleri yılın ilk 6 ayında 45 milyar euro tahvil ve 72 milyar euro krediyle borçlandı.

EKONOMİ ALARM VERİYOR

ABD merkezli yayın kuruluşunun 16 Temmuz'daki haberindeyse Uniper'ın artan maliyetleri müşterilere yansıtmadan spot piyasalardan yüksek fiyatlara gaz tedarik etmek zorunda kaldığı için günde on milyonlarca euro kaybettiği belirtilmişti.

Uniper'a yönelik kurtarma paketi için Alman bakanların Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştüğü aktarılmıştı. Uniper'ın çoğunluğu Finlandiyali enerji devi Fortum'a ait.

Henüz kış gelmese de Avrupa ekonomisi enerji krizi nedeniyle ciddi sinyaller vermeye devam ediyor.

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