Ayçiçek yağı fiyatları neden artıyor? Yağ fiyatları zamlanır mı?

Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkı yanı sıra günlerdir süren Rusya Ukrayna savaşı ayçiçek yağı fiyatlarını olumsuz etkiledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası iki ülke arasında devam eden savaş, Türkiye'nin ham yağ ithalatını büyük oranda durdurdu. Stoklarda market rafları dahil 1-1.5 aylık yağ kaldığı tahmin ediliyor.

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Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki dikkat çeken zamlara son dönemde yenileri eklendi. Artan tarımsal girdilerin ve kur farkının rafa yansırken, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ise Türkiye’nin yağ ithalatını olumsuz etkiliyor.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki zamlara ilişkin pandemide artan maliyetlere dikkat çekiliyor. Enerji fiyatlarının, artan tarımsal girdilerin ve kur farkının rafa yansıdığını belirtiliyor. Bunun yanı sıra yağın üretiminde kullanılan ham madde, ambalaj artışları gibi tüm bileşenlerde ciddi fiyat artışları yaşandı.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası iki ülke arasında devam eden savaş, Türkiye’nin ham yağ ithalatını büyük oranda durdurdu.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığına göre, Rusya'nın limanlarda beklettiği gemiler arasında Türkiye'ye yağ taşıyan gemilerin de olduğu, ithalatın yapılamaması durumunda Türkiye'nin yağsız kalabileceği belirtildi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de yaptığı yazılı açıklamasında, stoklarda market rafları dahil 1-1.5 aylık yağ kaldığına dikkat çekmişti. (REUTERS)

YAĞ FİYATLARI ZAMLANIR MI?

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi.

Kendi ölçümledikleri gıda enflasyonunun 1 Ocak'tan bu yana yüzde 18 arttığını ifade eden Dönmez, fiyatların daha da artması tehlikesi olduğuna işaret etti.

Rusya'nın dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri olduğunu anımsatan, Ukrayna'nın da doğalgaz sevkiyatında kilit ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Maalesef, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın savaş sebebiyle önümüzdeki süreçte de devam etmesi endişesi yaşıyoruz. Enerji fiyatlarındaki artış, ülke ekonomilerine, dolaylı olarak da enflasyona etki ediyor” diye konuştu.

‘OLUMSUZ ETKİLEMESİ KAÇINILMAZ'

Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşının her iki ülkeden hububat, bakliyat ve yağlı tohum ithalatı yapan Türkiye’yi olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu da söyledi.

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’dan buğday ve ay çekirdeği ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

“Buğday arzında yaşanacak sıkıntı, un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatındaki aksaklık da yağ fiyatlarını etkileyebilir. Gıda enflasyonu zaten sektörümüzün belini büküyor. Şimdi de küresel gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıyayız. Umarız, tarımsal ürün ithalatında yaşanması muhtemel sıkıntılar, bu ürünler farklı ülkelerden temin edilerek çözülür.” (İHA)

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI UÇUYOR

Şubatta en fazla artış, aylık yüzde 8,5’lik artışla bitkisel yağ fiyatlarında oldu. Yıllık bazda ise yüzde 36,8 artan FAO Yağ Fiyatları endeksi, şubatta rekor tazeledi.

Küresel talep artarken arz sorunları yaşanması, bitkisel yağ fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

FAO, yağ fiyatlarına ilişkin olarak, dünyanın en fazla palm yağı ihraç eden ülkesi Endonezya’nın ihracatı kısması, Güney Amerika’da soya üretiminde düşüş beklentisi ve Karadeniz’de savaş nedeniyle ayçiçek yağı ihracatında düşüş olacağına dair kaygılara işaret etti.