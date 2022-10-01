Aylık kaç dolar ödeyeceksiniz

CHP’li vekil Dr. Şahin, şehir hastanelerini öven iktidara, “Madem öyle niye yeni şehir hastanesi yapmak yerine devlet hastaneleri yapmaya başladınız” diye sordu.

Erdoğan SÜZER

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“Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi” sözlerine CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin'den yanıt geldi. Şahin, “Yeni açtığınız şehir hastanesine her ay ne kadar kira ödeyeceksiniz, ne kadar hizmet bedeli ödeyeceksiniz, onu açıklayın da halk nasıl bir yükün altına girdiğini öğrensin” dedi. 40 bin poliklinikli Etlik şehir hastanesinde günde 20 binden fazla tetkik, tahlil yapılacağını ve her birinin parasının devletten dövize endeksli olarak alınacağını belirten Şahin, “Madem şehir hastaneleri iyiydi neden yeni ihale açmayıp tekrar devlet hastanesi yapmaya başladınız?” diye sordu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Etlik şehir hastanesini açarken, şehir hastanelerini övdüğünü, ancak hastane patronlarına her ay ödenen devasa paraların hala gizlendiğini söyledi. Şahin, “Överek açtığınız hastane işletmeye başlar başlamaz diğer şehir hastaneleri gibi halkın parasını yutmaya başlayacak. Buralar adeta ticarethane gibi çalışıyor. O binalara halkın bütçesinden her ay milyarlarca lira kira ödeniyor. Hizmet bedeli adı altında oluk oluk para akıtılıyor. Halkın cebinden çıkan o paraları açıklamıyorlar, çünkü rakamlar duyulursa o hastanelerin halkın kanını nasıl emdiğini herkes görecek” dedi.

PARA AKTARILIYOR

Şahin, şehir hastanelerinin yandaş müteahhitlere para aktarma yöntemi haline geldiğini, halkın cebinden aktarılan paraların bir bölümünün önümüzdeki seçimlerde oy toplamak için kullanılacağını iddia etti. Şahin, “1 liralık iş için 10 lira ödendi. Bilerek fazladan ödenen paralar seçimde o müteahhitlerden istenecek” dedi.

Hastanede hasta kayboluyor

n Dr. Şahin, en ideal hastanelerde yatak sayısının 600'ü geçmediğini, 4 bin 50 yataklı şehir hastanelerinin ise hem hastalar hem de hekimler için eziyete dönüştüğünü ifade etti. Acilden giriş yapan hastasını bulamadığı için bir vatandaşın kendisinden yardım istediğini anlatan Şahin, “Hastayı sormak için başhekimi aradım, ona bile ulaşamadık. Binalar o kadar büyük ve birbirinden uzak ki içeri giren kayboluyor. Başka binadaki doktor acildeki hastaya gelinceye kadar hasta kaybediliyor” dedi.