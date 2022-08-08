AYM 2020 ve 2021 bütçelerinin bazı hükümlerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 2020 ve 2021 yılı bütçe kanunlarındaki bazı hükümleri bularak iptal etti. Kararda kamu idarelerinden mahalli idarelere bütçe aktarılması ve taşıt alım usulüne ilişkin iptaller yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 2020 ve 2021 yılı için yapılan merkezi yönetim bütçe kanunlarında bulunan bazı hükümleri CHP’nin itirazı üzerine görüşüp karara bağladı. Mahkeme kimi hükümlerin anayasaya uygun olduğunu belirtirken bazı düzenlemeleri ise anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan karara göre AYM, 7197 sayılı 2020 bütçe kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının oy çokluğu ile iptaline karar verdi. Bununla birlikte mahkeme kanunun ekindeki ‘2020 Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ bölümündeki bazı düzenlemeleri de iptal etti.

Aynı şekilde 7258 sayılı 2021 bütçe kanununun 6. maddesinin birinci fıkrası oy çokluğu ile ile anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Bununla birlikte ‘Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ bölümündeki kimi hükümler de iptal edildi.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden mahalli idarelere aktarılması gereken ödeneklerle ilgili bazı hükümler iptal edilmiş oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na ait taşınmaz, mal, hizmet ve onarıma ilişkin ihtiyaçların THY ve yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlara yaptırabileceğine ilişkin hüküm de iptal edildi.

TAŞIT SATIN ALMA USÜLÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE İPTAL

Bununla birlikte 2020 ve 2021 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek taşıtların cinsini ve maliyetinin üst yöneticiler tarafından belirlenebileceğine dair hükümler iptal edildi. Kararda kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedellerinin her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterileceğine ilişkin bir başka kanun hükmü hatırlatıldı.

7258 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda ise il özel idareleri ve belediyelerin büyük mali kaynak gerektiren yatırımlarının Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilecek borçlanmalarının faiz dahil borç limiti kapsamına dahil edilmesine ilişkin hüküm de iptal edildi.

Ayrıca 2021 bütçesinde Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden mahalli idarelere aktarılması gereken ödeneklerle ilgili bazı hükümler de iptal edildi.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

Halihazırda 2022 bütçesi uygulanırken AYM’nin 2020 ve 2021 bütçelerine ilişkin itirazları yeni hükme bağlaması dikkat çekti. CHP daha önce bütçe kanunları sadece bir yıl boyunca geçerli olduğu için AYM kararlarının bütçe kanunları bakımından etkisiz kaldığını belirtmişti.

CHP grup başkanvekilleri bütçe kanunları ile ilgili verilen iptal kararlarının “hükümsüz kalmaması”na yönelik olarak, bu kapsamda yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından 60 gün içerisinde sonuçlandırılmasını istemişti.

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