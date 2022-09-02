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BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını tamamlamayı hedefliyor

Yetkililere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedefliyor.

Yayınlanma: 08:41 - 02 Eylül 2022 Güncellenme:
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BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını tamamlamayı hedefliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret Bakanı Thani Al Zeyoudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

Al Zeyoudi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “#UAETurkiyeCEPA’yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatarırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

BAKAN MUŞ’TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük” dedi.

BAE birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı. (REUTERS)

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